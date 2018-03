Stephen King, il nuovo libro/ Antologia di racconti del maestro dell’horror, fra cui una storia inedita

Stephen King, il nuovo libro, antologia di racconti del maestro dell’horror, fra cui una storia inedita. Il nuovo libro dello scrittore americano, una raccolta di storie ad alta quota

Stephen King - Instagram

Tutti gli amanti di Stephen King e dei libri horror in generale, potranno a breve soddisfare i loro desideri. E’ infatti in uscita nelle librerie l’ultima realizzazione dello scrittore americano. Si tratta di un’antologia di racconti curati insieme a Bev Vincent, e che hanno come tema gli aerei, o comunque, le storie sui voli. L’antologia si chiama infatti Flight or Fright, e il comunicato stampa per presentarla, diffuso in queste ore, recita: «tutte le cose che possono andare terribilmente storte quando sei sospeso a 10mila metri di altezza nell'aria, sfrecciando nello spazio a più di 800 chilometri all'ora e letteralmente bloccato in un tubo di metallo (come una bara) con centinaia di estranei». Insomma, una serie di racconti da non leggere sicuramente ad alta quota, o prima di mettersi in volo.

L’INEDITA STORIA "THE TURBULENCE EXPERT"

Sembra che il Re odi viaggiare in aereo, e probabilmente proprio per questo abbia deciso di mettere assieme queste storie, probabilmente per esorcizzare il suo terrore nei confronti dell’essere sospeso a 10.000 metri di altezza. La casa editrice che pubblicherà il volume sarà la Cemetery Dance Publications, e come detto sopra, sarà redatto insieme a Bev Vincent, uno scrittore ed editore che ha già collaborato insieme a Stephen per aver scritto una serie di libri di accompagnamento a La torre nera, ed altri lavori di King. In quest’antologia vi sarà una presentazione originale firmata dal noto scrittore, nonché note su ogni racconto, e una nuova storia chiamata "The Turbulence Expert". Il resto del libro conterrà invece una serie di storie nuove e vecchie di autori più o meno noti come Sir Arthur Conan Doyle, Richard Matheson, Ambrose Bierce, Dan Simmons e altri ancora.

© Riproduzione Riservata.