Celebrity Masterchef Italia 2/ Cast e diretta prima puntata: il cast e le prime prove in esterna (15 marzo)

Celebrity Masterchef 2018, prima puntata in onda su SkyUno HD: diretta e la presentazione del cast ed i primi due episodi in onda con la prova in esterna speciale.

15 marzo 2018 Valentina Gambino

Celebrity Masterchef Italia

Torna nella prima serata di Sky Uno HD, la seconda stagione di Celebrity Masterchef Italia. A seguire, tutte le anticipazioni sul cast, le informazioni utili su social e streaming e le previsioni del cooking show che debutta oggi, giovedì 15 marzo 2018. La seconda stagione del programma dedicato alla cucina, prenderà il via anche in streaming su NowTV. A contendersi il titolo di secondo Celebrity Masterchef d’Italia saranno personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo con una grandissima passione per la cucina e un grande talento ai fornelli oltre che dietro le telecamere di programmi e pellicole per il cinema. Le 12 star del mondo dello spettacolo, si sfideranno mettendosi in gioco con le sfide già note: dalle inimmaginabili Mystery Box ai creativi Invention Test, dalle appassionanti prove in Esterna ai temutissimi Pressure Test. A giudicare i personaggi famosi e le loro ambiziose creazioni i nostri temibili giudici: Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

Celebrity Masterchef Italia 2, il cast

Ecco a seguire, il cast al completo della seconda edizione di Celebrity Masterchef Italia. Dietro i fornelli del cooking show troveremo: la scrittrice, sceneggiatrice e giornalista Barbara Alberti, l’ex calciatore, ora dirigente sportivo, Lorenzo Amoruso, l’attrice e cantante Serena Autieri, la showgirl Laura Barriales, la cantante ed opinionista di Che tempo che fa, Orietta Berti, l’attore Davide Devenuto, la campionessa olimpica Margherita Granbassi, l’astronauta Umberto Guidoni, il campione di rugby Andrea Lo Cicero, il volto di Sky Sport Valerio "Fayna" Spinella, la cantante (ed ex compagna di Gigi D’Alessio) Anna Tatangelo e il celebre arbitro, attuale imprenditore, Daniele Tombolini. Per tutti gli aggiornamenti di Celebrity Masterchef Italia 2, potete fare riferimento agli account ufficiali del programma su Facebook, Instagram e Twitter. In palio per il vincitore di questa seconda stagione, 100mila euro da destinare in beneficenza. Cosa accadrà nel corso dei primi due episodi in onda stasera? Scopriamolo a seguire grazie alle nostre anticipazioni.

Anticipazioni primo e secondo episodio

Nel primo dei due episodi di Celebrity Masterchef Italia 2 in onda stasera, giovedì 15 marzo alle 21.15 su Sky Uno HD, I 12 concorrenti famosi presenti in gara, faranno il loro ingresso nelle cucine del celebre e ambitissimo cooking show. Non verrà fatto nessuno sconto oppure favoritismo di sorta ma tutti, saranno sulla stessa barca (E non certo quella di Orietta Berti…). I 12 protagonisti saranno accolti dal pubblico e soprattutto dai giudici, con una sorpresa. Ed infatti, solo i piatti più convincenti faranno in modo di fargli proseguire con lo step successivo in direzione Masterclass. Per tutti gli altri c’è in “palio” il grembiule nero e il primo durissimo Pressure Test, al termine del quale almeno un personaggio dovrà lasciare per sempre la cucina di Celebrity Masterchef. Durante il secondo episodio invece, i concorrenti rimasti in gara avranno il piacere di affrontare la prima gara in esterna. I vip andranno in direzione Genova ma la vera destinazione finale sarà invece la Sardegna. Le due brigate infatti, dovranno sfidarsi nelle cucine di un traghetto preparando due diversi menù per 100 dei suoi passeggeri. La squadra perdente, dovrà sfidarsi in un Pressure Test dedicato alla tattica. Il concorrente che meno sarà in grado di soddisfare i giudici, anche in questo caso sarà costretto a lasciare il programma.

