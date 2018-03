Tiziano Ferro non è papà/ “Quel bambino non è mio”: la smentita dopo il caso social

Tiziano Ferro non è diventato papà: “Quel bambino non è mio”. La smentita del cantautore dopo il caso social. La sua voglia di paternità ha tratto in inganno i fan. Le ultime notizie

16 marzo 2018 Silvana Palazzo

Tiziano Ferro non è diventato papà

È bastata una foto per far scoppiare il caso: Tiziano Ferro è diventato papà? Il cantante pubblica sui social una foto nella quale è ritratto con un neonato, di cui si vede il corpo senza il volto, con la didascalia “La meraviglia assoluta” e l'emoji col cuore. Scattano così le domande, piovono commenti, la foto intanto viene condivisa dai tanti fan del cantante, del resto le stesse parole usate sembrano alludere alla paternità. In realtà si tratterebbe di un figlio di suoi amici, come ha tenuto a precisare il manager ai microfoni di Radio Italia. Anche lui, raggiunto dal Corriere, smentisce: «Il bimbo non è mio». Tiziano Ferro, che risiede principalmente a Los Angeles da alcuni anni, in passato non aveva escluso la possibilità di ricorrere alla maternità surrogata o alla gestazione d'appoggio per diventare padre, ma non è questo il caso. Non è ancora chiaro quanto ancora dovremo aspettare per vederlo con in braccio un figlio suo, ma di sicuro i buon propositi non gli mancano.

TIZIANO FERRO NON È DIVENTATO PAPÀ

Niente fiocco azzurro per Tiziano Ferro, ma la paternità è un desiderio che continua a crescere per il cantautore di Latina. Peraltro la decisione di trasferirsi negli States, e in particolare a Los Angeles, è legata proprio alla volontà di coronare questo sogno. «È uno dei motivi per i quali sono in America», aveva detto, come riportato da Vanity Fair. A oltre un anno da queste parole, Tiziano Ferro continua il suo percorso di avvicinamento a questo lieve evento. Poco importa se al suo fianco al momento non c'è un fidanzato. «Spero di trovare una persona con cui condividere questo sogno, ma un bambino lo vorrei anche da solo», aveva annunciato. La scorsa estate erano circolate voci in merito ad una presenta nuova love story, che poi non è stata confermata. Chiusa la storia col precedente fidanzato, Tiziano Ferro - secondo Vanity Fair aveva avuto l'ansia di trovarne subito un altro, poi quella preoccupazione è svanita. «Adesso sto bene». Ed è questa la cosa più importante.

