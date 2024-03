Tiziano Ferro annuncia sui social il divorzio da Victor Allen/ “E’ andata così, non è la fine del mondo…”

Tiziano Ferro, divorzio ufficiale da Victor Allen

Alcune settimane fa è giunta la notizia della rottura tra Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen. Una scelta che ha colto di sorpresa i fan del cantante che sempre hanno seguito, soprattutto attraverso i social, la bellezza di quel rapporto. Insieme avevano coronato non solo il sogno di compiere il grande passo del matrimonio, ma anche quello dell’adozione. Purtroppo però, il tempo ha spezzato qualcosa; l’idillio d’amore è culminato con le pratiche per il divorzio che, come riporta il Corriere della Sera, lo scorso 15 marzo hanno sancito la separazione.

Ad annunciare la conclusione delle pratiche per il divorzio da Victor Allen è stato lo stesso Tiziano Ferro con un lungo post pubblicato sulla piattaforma social X. “E’ andata così e preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile”. Inizia così l’annuncio del cantante, che in alto menziona le due date simbolo: il 25 giugno del 2019 (matrimonio) e 15 marzo 2024 (separazione).

Tiziano Ferro su X: “Mi accorgo che sto già scrivendo un nuovo capitolo…”

“Non è la fine del mondo, non è un massacro; non è un fallimento, se lo vogliamo. E’ un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa e diventa un dono, esperienza, saggezza”. Queste le parole di Tiziano Ferro su X dopo aver annunciato di aver concluso le pratiche per il divorzio da suo marito Victor Allen. Quella del cantante è un’analisi lucida, emerge una consapevolezza frutto di questi mesi dove la tristezza avrà sicuramente iniziato a far spazio all’accettazione.

“Per ora, speranza. Quindi grazie Vita! Grazie Dio e grazie amici miei, grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone, grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava. Grazie cucciolotti miei, donatori di vita eterna… Grazie Vic”. Tiziano Ferro prosegue dunque con una serie di sentiti ringraziamenti, anche verso il suo ormai ex marito Victor Allen. L’artista ha poi concluso: “Sfoglio l’ultima pagina mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano!”.

~T & V~

𝟐𝟓/𝟔/𝟏𝟗 ✺ 𝟏𝟓/𝟑/𝟐𝟒 È andata così.

E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile.

La nostra storia è ufficialmente conclusa.

Non è la fine del mondo.

Non è un… pic.twitter.com/DpfmhqOTJu — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) March 17, 2024













