Chiara Nasti querela Striscia la Notizia?/ Isola dei Famosi, canna-gate: "dialoghi privati non autorizzati"

Chiara Nasti querela Striscia la Notizia? L'ex naufraga prende le distanze dal canna-gate all'Isola e denuncia la condotta del Tg satirico di Antonio Ricci.

02 marzo 2018 Emanuela Longo

Chiara Nasti querela Striscia la Notizia?

Per Chiara Nasti, giovane fashion blogger napoletana, l'esperienza all'Isola dei Famosi 2018 è durata appena pochi giorni. La mancanza della famiglia, infatti, l'ha portata a rinunciare presto alla sua permanenza in Honduras ed a fare ritorno in Italia, dai suoi affetti. Eppure, la giovane Nasti è stata subito travolta, suo malgrado, nella celeberrima polemica del canna-gate lanciata da Eva Henger a scapito dell'ex naufrago Francesco Monte. Ora però, Chiara ha voluto fare chiarezza attraverso un comunicato ufficiale diffuso dal suo ufficio stampa in cui ha voluto prendere una netta posizione rispetto all'intera questione. Ecco allora che la ragazza ha ripercorso l'intero caso, spiegando: "Una volta in Patria mi sono imbattuta nel vespaio e nell’interesse mediatico venutosi a creare intorno alle accuse lanciate in diretta, nel corso della trasmissione della seconda puntata serale del predetto show, da Eva Henger". Il riferimento è proprio alla denuncia che l'ex pornodiva aveva fatto in diretta tv contro Francesco Monte, reo, a sua detta, di aver acquistato e fatto ampiamente uso di marijuana nei giorni precedenti allo sbarco ufficiale nei naufraghi sull'Isola. In questo frangente, Chiara ha voluto sottolineare come la denuncia pubblica della Henger avveniva quando lei aveva già lasciato il reality, quindi in sua assenza. Giunta in Italia, però, anche la Nasti è stata travolta dall'attenzione mediatica sul cosiddetto canna-gate. In merito ha spiegato: "Sollecitata a più riprese sull’argomento dai mezzi di stampa, ho sempre cercato di tenermi equidistante da una storia che innanzitutto non mi vedeva personalmente protagonista e che poi rischiava di assumere toni e contorni pericolosi, specie sotto l’aspetto delle eventuali responsabilità penali, per i due apparenti contendenti".

CHIARA NASTI PRENDE LE DISTANZE DAL CANNA-GATE

Chiara Nasti, interpellata sul tema del momento legato all'Isola dei Famosi, si è sempre limitata a prendere le distanze. Eppure, il suo nome è nuovamente venuto alla ribalta per via di una serie di insistenti servizi realizzati dal Tg satirico Striscia la Notizia. "Il noto TG satirico ha illegittimamente diffuso un’intercettazione audio registrata probabilmente nel corso di un pranzo privato tenutosi in un ristorante di Milano, nell’immediatezza del mio ritorno in Italia, in compagnia del solo mio fidanzato Ugo e del marito di Eva Henger, Massimiliano", ha tuonato la fashion blogger nel comunicato diffuso dal suo ufficio stampa, contro il programma di Canale 5. Il riferimento è al primo audio choc che andrebbe a confermare la versione della Henger, fatto ascoltare anche ad Alessia Marcuzzi, prima di trasmetterlo in una puntata del Tg. La Nasti ha quindi denunciato la condotta della trasmissione dell'access prime time in merito alla trasmissione di sue conversazioni private non autorizzate, ma ha anche puntato il dito contro chi si è reso complice di tale indebita azione da considerare in violazione delle norme in tema di privacy ma che, come ribadisce l'ex naufraga, configura "senza ombra di dubbio una tipica forma di reato". Al fine di tutelare la sua immagine, dunque, Chiara Nasti ha dato mandato ai suoi legali affinché possano adottare le opportune azioni. In ultimo, la Nasti ha chiarito che non tornerà più sull'argomento con l'auspicio che il suo nome possa non essere più "oggetto di assurde quanto illecite strumentalizzazioni e dinamiche mediatiche, prettamente connesse ad inequivocabili obiettivi di “audience” televisiva". Striscia la Notizia replicherà alle sue parole?

