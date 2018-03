IL SEGRETO / Anticipazioni puntate spagnole: Donna Francisca viene condannata a morte!

Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Donna Francisca verrà condannata a morte? La notizia crea preoccupazione e critiche tra i telespettatori della telenovela.

21 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Donna Francisca Montenegro

Brutte notizie per i telespettatori de Il Segreto che molto presto potrebbero dover dire addio al personaggio più amato di sempre: la perfida Donna Francisca Montenegro. Nonostante sia lei l'indiscussa dark lady della telenovela spagnola, fin dalla prima puntata andata in onda nel 2011, è comunque l'indiscutibile punto di riferimento per i fan del programma, che l'hanno vista immischiarsi in tutte le storie d'amore principali. Dalla prima stagione, in cui Pepa e Tristan hanno dovuto fare i conti con gli ostacoli creati lungo il loro cammino, agli attuali Saul e Julieta, che in Italia abbiamo visto entrare in scena da qualche settimana. Secondo le anticipazioni provenienti dalle puntate iberiche, Donna Francisca sarà presto condannata a morte a causa del suo nuovo terribile antagonista Graciano Larraz e difficilmente riuscirà a farla franca con un intervento di emergenza da parte dei suoi cari, primo fra tutti il marito Raimundo.

IL SEGRETO: DONNA FRANCISCA DAVANTI AL PLOTONE DI ESECUZIONE

Noi italiani dovremo attendere circa un anno per arrivare a questo momento decisivo, mentre nelle puntate spagnole de Il Segreto la resa dei conti è imminente. Il rivoluzionario Graciano Larraz, infatti, arriverà a Puente Viejo dando vita ad una vera e propria rivolta delle classi più povere contro i potenti del paese, tra i quali proprio Donna Francisca. L'anarchico vieterà a tutti di lasciare Puente Viejo ma Donna Francisca e Raimundo non avranno nessuna intenzione di obbedire alle loro richieste e tenteranno la fuga. Il loro piano però verrà scoperto e la coppia, dopo essere stata fermata, verrà arrestata. Se Raimundo poco dopo verrà liberato, diverso sarà il destino di Francisca che verrà condannata alla fucilazione sia per la tentata fuga che per il trattamento ingiusto nei confronti dei suoi lavoratori. E a quanto pare, il suo destino sarà segnato! Raimundo cercherà subito di farle ottenere l'indulto, e gli stessi Saul e Prudencio si muoveranno per trovare una soluzione. Persino Julieta metterà da parte l'odio per la Montenegro per salvarla da morte certa. Ma riusciranno ad arrivare in tempo?

MARIA BOUZAS LASCIA IL SET?

La notizia della probabile morte di Donna Francisca si è diffusa a macchia d'olio tra i telespettatori de Il Segreto. In varie circostanze, in passato, la Montenegro sembrava spacciata ma questa volta la tesi di una sua uscita di scena appare più che concreta. Il motivo è legato alla sua interprete, l'attrice Maria Bouzas, che negli ultimi tempi ha espresso l'esigenza di diminuire le ore di lavoro per dedicarsi maggiormente alla sua famiglia. Dal 2011, anno in cui la telenovela ha esordito, è stata impegnata a Madrid per cinque giorni su sette, restando costantemente lontana dalla Galizia, località nella quale vivono i suoi familiari. Proprio per questo, negli ultimi mesi, avrebbe chiesto alla produzione di poter restare nella capitale solo tre giorni alla settimana, ma a quanto pare anche questa opzione non ha ottenuto i risultati sperati. La Bouzas è stanca e desidera concentrarsi soprattutto suoi suoi affetti, in primis i figli. Dovremo dunque prepararci al peggio: cosa sarà Il Segreto senza l'odiata Francisca?

