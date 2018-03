Chi è Sissy?/ L'amica di Luigi Mastroianni torna a scatenare le gelosie di Sara Affi Fella a Uomini e Donne

Sissy, l'amica di Luigi Mastroianni, torna a scatenare le gelosie e i sospetti di Sara Affi Fella a Uomini e Donne. Ecco chi è la misteriosa ragazza

27 marzo 2018 Anna Montesano

Sissy, l'amica di Luigi Mastroianni

Nelle ultime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne, durante il trono di Sara Affi Fella, si è spesso parlato di Sissy. Si tratta di un'amica di Luigi Mastroianni, conosciuta però da poco dal corteggiatore, apparsa in alcuni scatti social e storie del corteggiatore su Instagram. Dettaglio che a Sara non è affatto piaciuto, sia perchè Sissy è una bellissima ragazza, sia perchè Luigi "piaccia" spesso le sue foto social, nelle quali la ragazza è anche in costume o in pose sexy. Di fronte a questi gesti, Sara ha voluto "redarguire" Luigi, cercando di capire cosa ci sia dietro questa amicizia. Luigi però ha negato qualsiasi tipo di coinvolgimento, parlando di un rapporto di amicizia coltivato solo quando lui si trova a Roma e che non lo vede mai uscire da solo con la ragazza ma anche in compagni di altri amici.

LA BELLISSIMA SISSY E I LIKE DI LUIGI E GIORRDANO

Capelli lunghi e neri, occhi azzurri, fisico mozzafiato: Sissy, che su Instagram corrisponde al nome di Sissi Basta, è la bellissima amica di Luigi Mastroianni che ha scatenato le gelosie di Sara Affi Fella. Anche nella nuova puntata di Uomini e Donne, la tronista è tornata a parlare della ragazza, furiosa perchè dopo la loro esterna - andata male - lui è apparso felice e contento in discoteca con i suoi amici. Tra questi ecco sbucare anche Sissi. E non è detto che nelle prossime puntate del trono classico non si torni a parlare della ragazza che sta scatenando le gelosie della tronista e che potrebbe presto scatenare anche quelle di Nilufar, visto che anche Giordano Mazzocchi le lascia qualche like...

