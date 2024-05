Claudia Lenti e Alessio Pili Stella ospiti a Uomini e Donne/ Amore a gonfie vele dopo l’addio al programma

Claudia Lenti e Alessio Pili Stella sono stati per diverse mesi i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Dopo essersi piaciuti e aver cominciato a frequentarsi, l’ex cavaliere e l’ex dama si erano allontanati pensando di non poter stare insieme perché diversi caratterialmente al punto da aver frequentato altre persone. Tuttavia, non riuscendo a voltare pagina, Alessio, anche su consiglio di Maria De Filippi, ha deciso di seguire il proprio cuore e, dopo aver scritto a Claudia una lettera, si è dichiarato chiedendole di lasciare insieme il programma. Nonostante qualche dubbio, Claudia ha così deciso di seguire Alessio lasciando con lui il programma.

Dal momento in cui hanno lasciato la trasmissione di Maria De Filippi sono trascorsi diversi mesi ed oggi, Alessio e Claudia tornano nel programma dove il loro amore è cominciato. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 17 maggio 2024, infatti, la coppia sarà ospite di Maria De Filippi per raccontare come procede la vita insieme.

Claudia Lenti e Alessio Pili Stella: il sogno di una famiglia

Dopo aver lasciato Uomini e Donne, tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti le cose sono cambiate totalmente. Se, infatti, in trasmissione, l’ex cavaliere e l’ex dama litigavano sempre, vivendosi tutti i giorni, le discussioni non ci sono più. A confermarlo sono stati loro stessi nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo durante la quale hanno anche confessato di sognare una famiglia insieme. Un desiderio importante per Claudio e Alessia che, oggi, potrebbero stupire il pubblico con un annuncio.

Entrambi, infatti, sognano di diventare genitori e i fan di Uomini e Donne che hanno seguito la loro storia sperano che dietro il ritorno a Uomini e Donne ci sia un dolce segreto: la coppia, dunque, annuncerà di essere in dolce attesa? Non è escluso, inoltre, anche un annuncio su un presunto matrimonio.











