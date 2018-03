Isola dei Famosi 2018: Nino furioso, Rosa e Elena sospese/ Cipriani show! La fuga di Simone (decima puntata)

A tenere banco nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, è stato lo scontro tra Simone Barbato e Amaurys Perez, che hanno dato vita a un’accesissima querelle che ha coinvolto anche Francesca Cipriani. Pomo della discordia, una pentola non lavata dopo l'utilizzo, che qualche ora prima della diretta avrebbe mandato su tutte le furie l’allenatore di pallanuoto (voto 5). La polemica ha inoltre portato a galla tutte le antipatie sopite dei naufraghi nei confronti di Francesca Cipriani, che oltre a ricevere dei nuovi rimproveri a causa della sua atavica pigrizia, ha ricevuto delle aspre critiche proprio da Amaurys Perez. "Qui per una pentola ci si scanna a coltellate", ha ammesso lei stupita dai toni raggiunti dalla conversazione nel corso della diretta e, ipotizzando che dietro alla polemica ci fosse qualcosa di più concreto, ha cercato di estorcere la verità dalla bocca di Amaurys: “C'è qualcosa sotto, perché io non ti ho fatto nulla". Scopriremo presto cosa si cela dietro alla querelle?

FRANCESCA CIPRIANI RIABBRACCIA SUO PODRE

Fra i momenti più emozionanti dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2018, vi è l’incontro tra Francesca Cipriani e suo padre, che si sono riabbracciati nel corso di una commovente sorpresa, dopo aver vissuto molti mesi a distanza (qui il filmato). La Cipriani, che dopo la separazione dei suoi genitori è rimasta a vivere con la sua amatissima madre e sua sorella, è cresciuta in un ambiente tutto al femminile, ma soprattutto nel corso dell’adolescenza, ha sentito molto spesso la mancanza del suo amato genitore, che nel frattempo si è trasferito negli Stati Uniti. Poter riabbracciare suo padre, quindi, è stato per lei qualcosa di molto importante, in grado di donarle la forza di andare avanti nel suo percorso sull’Isola dei Famosi e arrivare così fino alle ultime fasi del gioco (voto 8). La vera sorpresa della serata, sono state però le parole di affetto che le ha riservato Valeria Marini, che sarebbe dovuta essere la sua rivale numero uno e che invece ha messo fine a tutti i conflitti (voto 8).

FRANCO TOP, ROSA ED ELENA "SOSPESE"

È stato accusato da Francesca Cipriani di essere “viziato, maleducato e cafone”, e nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 ha ricevuto aspre critiche anche da parte di Simone Barbato; tuttavia, Franco Terlizzi è riuscito a ottenere il suo riscatto con il verdetto del televoto, che nel corso della puntata ha decretato la sua salvezza e la successiva permanenza in Honduras (voto 8). Tra i momenti più emozionanti vissuti dal naufrago nella lunga diretta, ricordiamo inoltre la sorpresa realizzata da sua moglie Ketty (voto 8), che a distanza di molti mesi dall’ultimo abbraccio, ha potuto finalmente rivedere dal vivo il suo amato consorte. Da dimenticare,invece, i pettegolezzi al vetriolo di Elena Morali e Rosa Perrotta (voto 4), che con il loro intervento in palapa hanno portato scompiglio in un gruppo già di per sé completamente spaccato (qui il video). L'aver accusato Nino Formicola e Alessia Mancini di non avere delle carriere promettenti, ha inoltre giocato a loro sfavore, e c'è da scommettersi che molto presto le vedremo fuori dal reality.

TUTTI CONTRO NINO?

Nino Formicola è finito al centro delle polemiche dell’ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2018 a causa di alcune fette di pane gelosamente custodite e non condivise con gli altri del gruppo. Nel corso dell’ultima puntata, la sua trovata è stata un po’ paragonata all'atteggiamento di Marco Ferri, che dopo aver tenuto un cocco tutto per sé, è stato aspramente criticato dagli altri naufraghi di questa edizione. I riflettori, però, ieri sera si sono accesi tutti sull'amato Gaspare(voto 7), che da parte sua ha cercato di difendersi sottolineando l’assoluta buona fede dei suo gesto. La polemica, nata soprattutto dalle accuse di una delle sue fedelissime, Alessia Mancini, sembrerebbe porre fine a un’amicizia che durava ormai da molte settimane, ma la successiva polemica scatenata dal ritorno di Rosa Perrotta ed Elena Morali, che hanno accusato i due naufraghi di non avere delle carriere stabili alle loro spalle, sembrerebbero aver riavvicinato i due concorrenti, sempre più vicini nonostante i recenti dissidi (qui il filmato della querelle).

