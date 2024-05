Crisi Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, silenzio rotto: “Vissuto un periodo buio”/ Choc a Verissimo

Verissimo, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione rompono il silenzio: “Ci siamo allontanati dopo la nascita del primo figlio”

I primi ospiti della puntata di oggi di Verissimo sono stati Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione coppia nata a Uomini e Donne ben sette anni fa. I due hanno coronato il loro sogno d’amore con l’arrivo di due figli, Ethan e Achille. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin l’ex tronista ha parlato della sua storia d’amore fatta di alti e bassi e di momenti difficili e più lieti ma ha frenato su un terzo figlio.

E poi ha aggiunto che la famosa proposta di matrimonio all’Isola dei famosi: “Avevo bisogno di più tempo ed io avrei preferito che la facesse in privato. Lui è stato bravissimo a farmi rinnamorare di lui”. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno superato anche un’altra crisi quando è nato il primo figlio Ethan. “La priorità era mio figlio ma non era pronta ed ho avuto un momento di defaiance ed ammetto che in quel momento sono stata un pochettino carente come compagna. Ero concentrata solo su mio figlio. E li ci siamo allontanati.” ha confessato Rosa.

Durante la chiacchierata a Verissimo, Pietro Tartaglione ha dato la sua versione dei fatti aggiungendo che anche lui ha avuto delle mancanze: “È stato il periodo più duro. Lei come madre era più pronta di me io ci ho messo un po’ a stare sul suo stesso livello”. I due sono stati molto bravi a ricucire si sono confrontati e chiariti ed alla fine dalla crisi Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ne sono usciti più forti di prima ed il loro amore è stato coronato dall’arrivo del secondo figlio Achille.











