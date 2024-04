Elena Morali: “Renzo Bossi? Siamo stati fidanzati qualche mese, ora siamo amici”/ “Suo padre è…”

Elena Morali e il flirt con Renzo Bossi

Elena Morali è da tempo fidanzata con Luigi Mario Favoloso, ma in passato ha avuto una storia con Gianluca Fubelli e un flirt con Renzo Bossi, il figlio di Umberto Bossi di cui ha parlato lei stessa nel corso dell’intervista rilasciata a Monica Setta all’interno del programma “Storie di donne al bivio”. Parlando della storia con Fubelli, Elena ha ammesso di essere dispiaciuta per le modalità con cui è finita mentre su Renzo Bossi ha fornito più dettagli.

“Renzo Bossi lo conobbi tramite amicizie in comune, poi andai a fare La Pupa e il Secchione e quando uscii dal reality scoprii che lo avevano eletto. Siamo stati fidanzati qualche mese, ora siamo amici” ha confessato a Monica Setta.

Elena Morali e la conoscenza con Umberto Bossi

Durante la frequentazione con Renzo Bossi, Elena Morali ha conosciuto anche il padre. Durante la lunga intervista rilasciata a Monica Setta, la Morali ha anche parlato di Umberto Bossi svelando quella che è stata la sua impressione sul politico. “Ho conosciuto anche suo padre Umberto Bossi. Lui è una persona meravigliosa, ma il periodo era completamente sbagliato. Ovviamente di politica io non me ne intendo e in una coppia gli argomenti in comune sono necessari”.

Oggi, nella vita di Elena Morali c’è Luigi Mario Favoloso con cui condivide tutto, compresa la grande passione per i viaggi che, spesso mostra sui social, condividendo foto e video dei posti che visita.











