Loro, il film di Paolo Sorrentino/ Per Silvio Berlusconi si "replica": in scena al cinema in due parti

Nuovo trailer e novità importanti per il film di Paolo Sorrentino dedicato a Silvio Berlusconi che andrà in scena con un doppio appuntamento al cinema, ecco perchè

29 marzo 2018 Hedda Hopper

Silvio Berlusconi

Il trailer di Loro ha già coinvolto il pubblico e gli estimatori di Paolo Sorrentino ma questo può davvero premiare il fatto che il film su Silvio Berlusconi venga diviso in due parti proiettate al cinema in due giorni distinti e separati? A quanto pare è proprio così che andrà a finire per il film le cui immagini sono state divulgate dalla Universal che ha confermato anche che i film saranno ben due e che se la prima parte, Loro 1, uscirà nelle sale il prossimo 24 aprile, il secondo, Loro 2, lo farà il prossimo 10 maggio. Le polemiche non sono mancate dopo questa decisione anche se i fedelissimi del premio Oscar sono già pronti a qualsiasi cosa per vedere in anteprima, e senza attendere l'arrivo in tv, del film dedicato al ricco imprenditore italiano e che vedrà proprio Toni Servillo prestare il volto a Berlusconi.

IL CAST DEL FILM

Nel cast del film ci saranno Elena Sofia Ricci (nei panni di Veronica Lario), Riccardo Scamarcio (nel cast di Gianpaolo Tarantini) Ricky Memphis (nei panni di Stefano Ricucci), e poi anche Kasia Smutniak, Euridice Axen, Fabrizio Bentivoglio, Roberto De Francesco, Dario Cantarelli, Anna Bonaiuto, Giovanni Esposito, Ugo Pagliai e Lorenzo Gioielli. I due film sono stati scritti come unico insieme a Umberto Contarello mentre le musiche, importanti nel film, saranno firmate da Lele Marchitelli.

