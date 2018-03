Lorenzo Crespi in ospedale/ "Sto morendo, tutti parlano e nessuno mi aiuta"

Lorenzo Crespi è di nuovo nei guai e rischia grosso con la sua salute e sui social denuncia giorni d'abbandono che potrebbero addirittura ucciderlo, chi lo salverà questa volta?

08 marzo 2018 Hedda Hopper

Lorenzo Crespi

Solo un modo per attirare l'attenzione o un bisogno reale di cui nessuno vuole farsi carico? Dopo quattro anni la vita di Lorenzo Crespi è di nuovo sull'orlo del baratro e se nei giorni scorsi lo stesso attore aveva annunciato il suo prossimo cambiamento, ovvero il ritorno a Messina per darsi alla politica, oggi le sue dichiarazioni sono di tutt'altro genere e sono di una gravità davvero importante. Ancora una volta a rischio c'è la sua salute e dopo quattri anni sembra che le cose si stiano complicando e che l'attore non possa nemmeno lavarsi. La denuncia social è davvero preoccupante anche se tra i commenti, tra tutti coloro che vogliono dargli una mano, c'è chi pensa che si tratti solo di un modo per attirare l'attenzione. Proprio poco fa su Instagram ha pubblicato una foto di quando era il re delle fiction e ha scritto: "Saranno sempre questi gli occhi con cui guarderò .. nessuna malattia potrà mai cancellarli ,sto andando in ospedale il comandante mi sta facendo ricoverare.. perché oggi è dura..... Lori starà qualche giorno con i suoi uomini coccolato, state tranquilli, sono forte , supero anche questa.. vi voglio bene".

L'ANNUNCIO SHOCK DI LORENZO CRESPI SUI SOCIAL

Poco prima aveva denunciato il fatto che tutti parlano ma che nessuno ha fatto qualcosa di concreto per lui e pur rassicurando tutti che mai e poi mai si separarerà dal suo cane, aveva dichiarato: "non riesco a lavarmi da 5 giorni ..e' questa la vergogna vera..ancora grazie per la vostra vicinanza..e un augurio speciale a tutte le donne del mondo". Cosa succederà questa volta? Nei giorni scorsi lo stesso attore aveva parlato di una misteriosa partecipazione a Domenica Live poi non avvenuta, sarà ancora una volta Barbara D'Urso a correre in suo soccorso dopo quello che sta succedendo? Non ci rimane che aspettare il prossimo post per scoprire cosa succederà all'attore.

