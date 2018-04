Sossio e Ursula/ Uomini e Donne: la dama criticata in studio e sui social

Sossio e Ursula al trono over di Uomini e Donne: il cavaliere sta frequentando la dama bionda che è stata criticata in studio e i suoi social per la sua mancanza di reazioni in studio.

13 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Ursula a Uomini e Donne

Oggi, venerdì 13 aprile, va in onda la terza puntata del trono over di Uomini e Donne. Questo pomeriggio i riflettori saranno puntata su Sossio Aruta. Ma facciamo un passo indietro. Il cavaliere sta frequentando Ursula e Chiara e settimana scorsa è stato al centro di un’accesa puntata. Sossio racconta del weekend in cui ha fatto visita ai suoi figli a Cervia in occasione della festa del papà e aggiunge che nel fine settimana ha avuto modo di vedere sia Ursula che Chiara. Ursula racconta che Sossio ha voluto che lei legasse il più possibile con i suoi bambini. Ma Maria De Filippi interpella Chiara: “È lo stesso racconto mio!”, esclama la dama. Imperterrito Sossio continua il racconto del suo fine settimana, trascorso anche con Chiara: “Siamo stati un po’ in discoteca, poi l’ho ospitata 3-4 ore nella mia stanza…”. La dama si arrabbia con Sossio che ha fatto questa rivelazione, mentre Ursula non si scompone troppo: “È una persona bellissima e dolcissima. Ci stiamo frequentando… Abbiamo un rapporto al 100%”. Inoltre la dama afferma che era al corrente della frequentazione di Sossio e Chiara.

Ursula criticata in studio e sui social

Ursula viene duramente criticata da Valentina che non capisce come la donna possa accettare questo comportamento da parte del cavaliere. Anche Tina attacca Ursula dicendole che sta facendo una brutta figura, poi Maria le fa chiudere il microfono. La conduttrice chiede a Ursula quali siano le sue intenzioni con Sossio: “Dipenderà tutto da lui…alle brutte rimarrà una bellissima amicizia che non voglio perdere”, risponde la dama che reagisce alle critiche di Tina dicendo che ha i suoi motivi per restare nel programma. Sui social Ursula è stata criticata per l’atteggiamento accondiscende che ha avuto durante la puntata: “Ursula in tutto sto squallore è la peggiore, rimane lì senza fiatare e ancora lo venera, boh” e “Ursula non me la racconta giusta. Non credo che Sossio le possa piacere così tanto da accettare la figura di merda di oggi”, hanno scritto su Twitter due fan del programma. Nella puntata di oggi del trono over Chiara dirà di voler ricominciare a frequentare Sossio: finalmente arriverà la reazione di Ursula?

© Riproduzione Riservata.