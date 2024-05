Maria De Filippi asfalta Cristiano a Uomini e Donne/ “Ti dai da fare con Jessica mentre con Serena…”

Cristiano tra Jessica, Giulia e serena a Uomini e Donne

Cristiano, per trovare la donna della sua vita, sta conoscendo più dame del parterre scatenando, però, la reazione delle stesse. Nella puntata di Uomini e Donne del 3 maggio, il cavaliere del trono over si è ritrovato a dover gestire ben tre donne ovvero Jessica, Giulia e Serena. Tutto nasce quando Maria De Filippi, al termine del confronto tra Diego e Jessica, chiede a Cristiano se sia interessato a Jessica ricevendo una risposta positiva. Una confessione che scatena la reazione di Giulia, la dama giunta in trasmissione esclusivamente per lui e che non accetta l’interesse che Cristiano continua a dimostrare nei confronti di altre dame. A mettere il carico da novanta è Serena, un’altra dama del parterre con cui è uscito.

“Io sono molto tifosa e così ho deciso di regalargli i biglietti per andare allo stadio dove ho scoperto che mentre era con me messaggiava con Jessica”, racconta Serena che svela di aver dato anche un bacio a stampo a Cristiano.

Maria De Filippi contro Cristiano

Di fronte al racconto di Serena, Giulia esce dallo studio per poi rientrare poco dopo. Il cavaliere punta il dito contro la dama accusandola di non dimostrargli interesse. “Quando ti ho detto che ero impegnato in una call di lavoro non mi hai più chiamato. Se vuoi una cosa devi darti da fare”, dice il cavaliere scatenando la reazione di Maria De Filippi.

“Tu dice a lei che non si dà da fare mentre tu vai allo stadio con Serena e nel frattempo messaggi con Jessica”, sbotta la conduttrice che non condivide il modo di fare di Cristiano che poi decide di chiudere con Serena ma di continuare a frequentare Jessica la quale, delusa, chiede alla De Filippi di poter conoscere altre persone.











