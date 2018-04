GRANDE FRATELLO NIP 2018/ Diretta e concorrenti: Barbara D’Urso pronta al debutto, le novità sulla casa

Grande Fratello 2018 torna in onda oggi, martedì 17 aprile, su canale 5: diretta, i nomi dei concorrenti, le novità della casa e le ultime notizie di Barbara D'Urso.

17 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Grande Fratello - Barbara D'Urso

L’attesa è finita. Oggi, martedì 17 aprile, in prima serata su canale 5, prende ufficialmente il via il Grande Fratello Nip 2018. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, Barbara D’Urso, tornata al timone del reality show dopo quattordici anni, riaprirà la porta rossa della famosa casa di Cinecittà. Quella che guiderà i ragazzi del padre di tutti i reality sarà una Barbara D’Urso diversa da quella a cui è abituato il pubblico. Carmelita, infatti, è pronta a stupire tutti, sia per l’atteggiamento con cui si rapporterà ai concorrenti che per il look. Un grande impegno per la conduttrice che, nella sua nuova avventura professionale, non sarà sola. Ad affiancarla, infatti, ci saranno due dei concorrenti dell’ultima edizione vip del reality ovvero Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. L’istrionico paroliere, però, non sarà un semplice opinionista, ma avrà un ruolo speciale all’interno della trasmissione come ha svelato lui stesso.

GRANDE FRATELLO 2018: I CONCORRENTI

Nella casa del Grande Fratello 2018 ci saranno volti noti e concorrenti sconosciuti. Alcuni nomi sono stati già ufficializzati. Direttamente dal casale dove hanno trascorso gli ultimi giorni, arrivano Simone Poccia, atleta 25enne della Federazione Italiana di Atletica Leggera; Valerio Logrieco, attore e modello pugliese di 30 anni e Filippo Contri, 25enne romano, alla sua prima esperienza nel mondo dello spettacolo. Tutti e tre sono stati soprannominati i “superboni”, pronti a far perdere la testa al pubblico italiano. Tra i non famosi ci sono anche la 28enne Lucia Orlando, commessa di Roma e Alberto Mezzetti soprannominato ‘Il Tarzan di Viterbo’. Per i concorrenti famosi, invece, sono stati ufficializzati i nomi di Lucia Bramieri, nuora di Gino Bramieri e Simone Coccia, ex fidanzato di Stefania Pezzopane, onorevole del Pd. Inoltre, è quasi certa la presenza di Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto e Michael Terlizzi, figlio dell’ex naufrago Franco Terlizzi.

I DETTAGLI SULLA CASA

La casa del Grande Fratello 2018 sorge negli stessi spazi dove, fino a qualche mese fa, c’era quella dell’edizione vip del reality. L’arredamento è stato totalmente rinnovato privilegiando i colori vivaci e che ricordano l’estate. Barbara D’Urso ha svelato che, oltre alla cucina, al soggiorno, al bagno e alla camera da letto, nella casa del Grande Fratello 15 c’è una camera degli ospiti che servirà ad ospitare un personaggio famoso che accetterà di trascorrere qualche notte nella casa più famosa d’Italia. Confermata, inoltre, la presenza del tugurio ovvero una zona della casa povera di comfort in cui i concorrenti saranno messi a dura prova. Il tugurio è stato battezzato “Lido Carmelita” e dovrebbe ricordare una spiaggia con qualche disagio di troppo. Non mancherà, poi, la suite.

COME SEGUIRE IN DIRETTA IL REALITY

Saranno 106 le telecamere in altissima definizione che, con un controllo tramite touch screen, spieranno i concorrenti che abiteranno nella casa del Grande Fratello 2018 per i prossimi due mesi. La diretta, però, non sarà garantita ventiquattro ore su ventiquattro come accadeva nelle precedenti edizioni. Il live dalla casa di Cinecittà andrà in onda su Mediaset Extra, tutti i giorni dalle 10 del mattino fino alle 2 di notte con due interruzioni giornaliere. Alle 11.45 e alle 20.30, sempre su Mediaset Extra, andrà in onda il programma Ultimissime dalla casa condotto da Emanuela Gentilin per fare il punto della situazione. Le avventure degli inquilini della casa più famosa d’Italia, inoltre, potranno essere seguiti anche in streaming, direttamente sul sito ufficiale del reality.

