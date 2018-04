Grande Fratello 2018/ News: scintille ed sms tra Simone Coccia e Lucia Bramieri?

Un'edizione pazza, folle, fatta di storie, di passioni e di colpi di scena, tutto questo è stato annunciato in conferenza stampa da Barbara D'urso per il suo Grande Fratello 2018

17 aprile 2018 - agg. 17 aprile 2018, 10.53 Hedda Hopper

Barbara D'Urso

Volente o nolente alla fine anche Federica Panicucci ha dovuto aprire l'argomento Grande Fratello 2018 nella sua trasmissione. A Mattino 5 c'è stato ufficialmente lo scambio di consegne tra L'Isola dei Famosi e la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D'Urso. Fin qui niente di male se non fosse che Paolo Giordano, ospite nel salotto di Federica Panicucci, ha già alzato il velo sui primi possibili pettegolezzi che riguardano due volti noti tra i gieffini ovvero Simone Coccia, fidanzato di Stefania Pezzopane, e Lucia Bramieri, nuora del famoso attore. Secondo Giordano sembra che Coccia si sia già interessato alla vedova e che proprio quest'ultimo abbia mandato alcuni sms alla Pezzopane per metterla in allerta. Non sappiamo bene se il giornalista abbia le prove tangibili di questa possibile liason o se la Bramieri abbia voluto creare già il caso prima di entrare nella casa del Grande Fratello ma sicuramente i due personaggi sono già finiti sotto la lente e saranno tenuti d'occhio dai fan del programma.

OPERAZIONE VINTAGE PER LA D'URSO

L'operazione vintage per quello che riguarda i vestiti di Barbara D'Urso potrebbe non essere l'unico tuffo nel passato che faremo questa sera su Canale 5 con la messa in onda della prima puntata del Grande Fratello nip. L'edizione 2018 arriva dopo tre anni dall'ultima, la numero 14, condotta da Alessia Marcuzzi e con opinionisti Claudio Amendola e Cristiano Malgioglio. Proprio quest'ultimo tornerà nello studio al fianco di Barbara D'urso e Simona Izzo per affrontare questi cinquanta giorni previsti per l'edizione 2018. Ma cosa vedremo in questa edizione "pazza" così come annunciato dalla conduttrice napoletana? Saranno poche le novità perché con l'edizione numero 15 del reality si vuole tornare alle origini dove al centro non c'erano pettegolezzi e volgarità ma c'erano le storie dei concorrenti.

STORIE E NON CONCORRENTI

Barbara D'Urso e la sua squadra hanno scelto personalmente le storie dei concorrenti e non i volti e la stessa conduttrice ha voluto incontrare i ragazzi in albergo nei giorni scorsi prima di iniziare questa avventura. I presupposti per fare bene ci sono tutti e tra tanti bei ragazzi (che lei stessa ha detto di aver scelto), ci saranno anche donne forti e con storie importanti alle spalle che non sono ancora state svelate. Insieme ai gieffini già annunciati in conferenza stampa ce ne saranno tanti altri che varcheranno la porta rossa questa sera e lo faranno a sorpresa. Il pubblico conoscerà molti di loro in passerella ma sembra che ci sia una grande possibilità che tra questi ci sia anche Michael Terlizzi, figlio di Franco, ex Isola dei Famosi ed ex pugile.

