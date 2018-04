BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Selvaggia Lucarelli, frecciatina a Maria De Filippi: "Saremo ospiti ad Amici"

Ballando con le stelle 2018, continua lo scontro con Amici di Maria De Filippi: ecco l'annuncio choc della giudice Selvaggia Lucarelli. È davvero sincera?

Milly Carlucci

Continua la sfida a distanza tra Ballando con le stelle ed Amici, i due programmi del sabato sera rispettivamente in onda su Rai 1 e Canale 5. Dopo una prima vittoria conquistata da Milly Carlucci, Maria De Filippi ha affilato le unghie, riuscendo a migliorare gli ascolti di qualche punto percentuale. Lo scorso sabato, infatti, il suo talent show è riuscito ad ottenere uno share pari al 21,3% contro il 19,83% di Ballando con le stelle. Ma il mondo con cui Queen Mary ha raggiunto questo obiettivo non è passato inosservato agli esperti di televisione, né tanto meno ai protagonisti di Ballando con le stelle. La conduttrice ha infatti eliminato buona parte delle pause pubblicitarie (a differenza di quanto accaduto in Rai) e chiamato in causa ospiti di grande calibro quali Diego Armando Maradona, Belen Rodriguez, Bebe Vio, Loredana Bertè, Francesco Gabbani e chi più ne ha più ne metta... Una scelta che certo non è passata inosservata alla giudice più pungente di Ballando con le stelle...

LE DICHIARAZIONI DI SELVAGGIA LUCARELLI

Ballando con le stelle 2018 ha perso (e non di molto) lo scontro con Amici di Maria De Filippi. Ma la strategia usata dalla conduttrice, con ospiti di grande rilievo, non è piaciuta a Selvaggia Lucarelli che nel suo profilo Twitter ha pubblicato un commento pungente per la sua assurdità: "Notizia bomba: la prossima settimana sarò ospite di Amici con Milly Carlucci e tutto il cast di Ballando con le stelle! " Una dichiarazione impossibile, considerato che la penna de Il fatto quotidiano anche sabato siederà al fianco dei giudici al fianco dei compagni di avventura Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Per tale episodio, comunque, anche Milly Carlucci ha deciso di sferrare un colpo grosso, chiamando in causa una coppia di ballerini per una notte destinati a far discutere. Dopo avere visto Terence Hill esibirsi in una danza country, sarà la volta niente meno che di Ivana Trump (ex moglie del Presidente degli Stati Uniti) e il compagno Rossano Rubicondi.

