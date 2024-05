Maria De Filippi asfalta Fabio a Uomini e Donne/ “Chi caz*o sei? Posso alzare anch’io la voce”

Maria De Filippi sbotta a Uomini e Donne

Al termine della stagione di Uomini e Donne, Maria De Filippi perde la pazienza e sbotta in studio. Tutto è accaduto quando, nel corso della puntata del dating show di canale 5 trasmessa oggi, venerdì 17 maggio 2024, al centro dello studio, si sono accomodati Fabio e Sabrina che hanno chiuso perché lui ha avuto paura di portare avanti la storia. Sabrina non nasconde la delusione per la scelta di Fabio e, soprattutto, per la mancata volontà del cavaliere di avere un chiarimento. A difendere Sabrina è Alessia a cui la conduttrice lascia la parola. Alessia che, da quando è arrivata in trasmissione è sempre stata molto schietta e diretta scagliandosi spesso contro i cavalieri difende Sabrina.

Alessia, in particolare, non tollerando l’atteggiamento di Fabio, esorta Sabrina a chiudere definitivamente la relazione e a cercare un altro tipo di persona. Parole, quelle di Alessia, che scatenano la dura reazione di Fabio che, a sua volta, fa perdere la pazienza a Maria De Filippi.

Maria De Filippi contro Fabio: la conduttrice perde la pazienza a Uomini e Donne

L’intervento di Alessia scatena la reazione durissima di Fabio. “Ma tu chi sei per parlare?”, chiede il cavaliere alla dama. Di fronte a tale affermazione, la conduttrice non ci sta e non solo difende Alessia, ma asfalta il cavaliere. “Lei si chiama Alessia e tu Fabio e tu che ca**o vuoi?”, le parole di Maria che, a loro volta, hanno scatenato il boato del pubblico.

La padrona di casa ha, poi, continuato: “Ma puoi rivolgerti così? Ma chi sei tu per rivolgerti così? Ci parli normale senza alzare la voce! Non alzare la voce! Che sono capace anch’io di alzarla!”. Il tutto, poi, si è concluso con le reciproche scuse.

oddio la furia mariana così de botto aiuto pic.twitter.com/EiFrOUfH2S — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) May 17, 2024













