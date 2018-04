Quinta Colonna/ Anticipazioni: chiusura definitiva per Paolo Del Debbio? Ultime indiscrezioni (26 aprile)

Quinta Colonna, anticipazioni: chiusura definitiva per Paolo Del Debbio? Le ultime indiscrezioni in attesa di scoprire il destino del programma, vediamo cosa è successo in precedenza.

26 aprile 2018 Valentina Gambino

Quinta Colonna, anticipazioni

Oggi andrà in onda l’ultima puntata (in assoluto) di Quinta Colonna? La notizia era stata diffusa da Giuseppe Candela per Dagospia e successivamente, non è arrivata alcuna smentita (ma nemmeno conferma). A parte tutto, quella di questa sera, giovedì 26 aprile, dovrebbe essere l’ultima puntata stagionale del programma condotto da Paolo Del Debbio nel prime time di Rete4. Secondo il giornalista di Dago: “Quinta Colonna saluterà il pubblico di Rete 4 giovedì 26 aprile, per il talk show condotto da Paolo Del Debbio non dovrebbe trattarsi di una chiusura stagionale anticipata ma di qualcosa di diverso. Dagospia è in grado di anticiparvi che, salvo clamorosi colpi di scena, il programma non tornerà in onda nella prossima stagione”. Lo spazio informativo di Videonews infatti, dopo il debutto nel 2012 potrebbe definitivamente chiudere i battenti perché alle prese “con le frequenti accuse di "populismo". Negli ultimi mesi erano state apportate alcune modifiche al format con l'arrivo di autori diversi”. Questi cambi di rotta però, non avrebbero portato ad alcun risultato positivo: “Dopo aver toccato il 6% nella puntata post elezioni giovedì scorso Quinta Colonna ha ottenuto solo il 4,54% di share con 870 mila telespettatori. Alla base della decisione potrebbero esserci dunque ragioni numeriche ed editoriali”, si legge.

Quinta Colonna chiude per sempre?

Dopo Dagospia, anche il Fatto Quotidiano aveva scritto la sua in merito all’imminente chiusura di Quinta Colonna: “Dal 26 aprile, Quinta Colonna chiuderà i battenti”. Esattamente come per “Dalla nostra parte”, anche il programma di Paolo Del Debbio starebbe per salutare il pubblico in maniera definitiva ma “con in tasca una promessa, la stessa fatta a Del Debbio: da settembre avranno un nuovo programma”. A questo punto si spera che gli argomenti trattati vengano messi in discussi con una vena decisamente meno populista: “Per adesso, basta così: in troppi pensano che il sorpasso della Lega su Forza Italia sia passato anche dai talk-show di Rete 4”, si legge. Nel frattempo, in attesa di scoprire le anticipazioni e il vero destino del programma, vi ricordiamo che per vederlo anche in streaming, potete collegarvi sul portale ufficiale di Mediaset.it oppure scaricare la relativa applicazione per tablet e smartphone.

© Riproduzione Riservata.