Simona Ventura/ Dalla storia con Gerò Carraro ad Amici di Maria De Filippi (Matrix Chiambretti)

Simona Ventura continua ad essere fra le icone del piccolo schermo più amata dagli italiani e di recente è ritornata ad occuparsi di talent musicale, grazie alla scelta di Maria De Filippi di volerla nel suo Amici. La carriera di Super Simo ha toccato spesso i palcoscenici degli show per ragazzi, anche se questa sua nuova avventura è condita da scontri con Heather Parisi e difficoltà di ogni genere. Al centro dei pensieri della Ventura tuttavia c'è anche l'amore per Gerò Carraro, un vero sostegno per l'ex moglie di Stefano Bettarini, la sua più grande fortuna, come ha rivelato in un'intervista a Gente. Questa sera, venerdì 27 aprile 2018, vedremo Simona Ventura fra gli ospiti di Matrix Chiambretti in occasione del debutto della nuova edizione. Una veterana del programma di Canale 5 e di tanti altri show che nel corso di fortunati decenni di carriera le hanno permesso di essere un vero e proprio animale da palcoscenico. Si definisce così Super Simo, che non può che essere felice dell'opportunità che le è stata data dalla De Filippi. Soprattutto se si considera il baratro in cui è scivolata negli ultimi anni, difficoltà che ha superato grazie all'intervento della regina di casa Mediaset.

IL RAPPORTO CON GERÒ CARRARO

Dagli scontri agli amori, Simona Ventura è riuscita a riprendere le redini della propria vita sentimentale grazie al fortunato incontro con Gerò Carraro. Un evento che l'avrebbe spinta ad avere qualche attrito con l'amica Mara Venier, compagna del padre di Gerò, e su cui entrambe le icone del piccolo schermo non si sono mai volute esprimere più di tanto. L'amore fra la Ventura e Carraro intanto va a gonfie vele, soprattutto perché il compagno della vulcanica conduttrice ha il merito di aver accolto 'tutto il pacchetto'. Lo sottolinea la stessa Simona in un'intervista al settimanale Gente, dimostrando di non aver mai dato per scontato che il nuovo compagno riuscisse ad accogliere con così tanta facilità sia lei che i figli, così come i drammi che viveva in quel momento per via del suo turbolente passato sentimentale. Un rapporto che procede a vele spiegata, sia dal punto di vista fisico che platonico. Di recente si era parlato persino della possibilità che i due potrebbero presto procedere verso l'altare, ipotesi tuttavia subito smentita dalla Ventura. La conduttrice infatti crede da una parte di avere già un forte legame con il compagno, tanto da considerarsi già sposata a Gerò. Dall'altra parte non ha nascosto di avere ancora delle paure riguardo ad un'ufficializzazione di questo tipo, soprattutto messa di fronte ad un futuro ancora ignoto, su cui grava ancora lo spettro del passato e della sua precedente unione a Stefano Bettarini.

