Luca Tommassini/ Direttore artisitco,"Lavorando con Maria De Filippi realizzo un sogno" (Amici 17)

Luca Tommasini, nuovo direttore artistico del serale di Amici 17, confessa di realizzare un sogno potendo finalmente lavorare con Maria De Filippi, la regina della tv.

07 aprile 2018 Redazione

Luca Tommassini

Ballerino, coreografo, ma soprattutto artista a 360 gradi: Luca Tommassini è tutto questo. La carriera del nuovo direttore artistico di Amici 17 è costellata da tantissimi successi prima come ballerino professionista e poi come coreografo, regista e direttore artistico di X Factor. Luca Tommassini si avvicina alla danza quando era solo un bambino. Figlio di una casalinga e di un padre assente, nonostante le prese in giro dei compagni, Luca Tommassini non ha mai rinunciato alla danza avendo avuto dalla sua parte sempre sua madre che è stata ed è la sua prima fan. Oltre ad affermarsi in Italia, Luca Tommassini diventa uno dei migliori ballerini al mondo. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, ha confessato di essersi recato negli Stati Uniti per inseguire il suo sogno. Senza permesso di soggiorno, Luca riuscì ad essere scelto per il corpo di ballo della Notte degli Oscar. Nella sua lunga carriera da ballerino professionista, Tommassini ha ballato con star internazionali del calibro di Madonna, Michael Jackson, Whitney Houston. Successivamente si è affermato come coreografo e nell’ultimo periodo è diventata una figura di riferimento anche per la televisione avendo lavorato come direttore artistico di X Factor e Dance, Dance, Dance.

LUCA TOMMASSINI E IL SOGNO DI LAVORARE CON MARIA DE FILIPPI

Per il serale di Amici 17, Luca Tommassini, insieme a Maria De Filippi, ha pensato ad una serie di novità. La più importante è quella che il pubblico vedrà nella terza fase della gara quando gli allievi premiati dal televoto, tolte le classiche tute, indosseranno dei veri e propri abiti di scena dando vita ad uno show studiato nei minimi dettagli dal direttore artistico. Lavorando con Queen Mary, Tommasini ha realizzato uno dei suoi sogni. “Sono qui perché ho lanciato la sfida su Instagram. Era uno dei miei sogni lavorare con Maria De Filippi, che è il personaggio più pop che abbiamo in Italia. Sono entrato in un programma molto complicato da dentro, semplice quando va in onda. Sono qui per fare il mio lavoro, mi piace la sfida e mi metto a disposizione. Amici è il luogo ideale per fare il mio lavoro”, ha dichiarato in conferenza stampa dove ha svelato alcuni dettagli su ciò che il pubblico vedrà questa sera – “E’ il palco più bello che ho avuto nella mia carriera. Abbiamo trovato una chiave moderna, immersiva. Siamo dentro a dei mondi che aiuteranno i ragazzi a presentarsi nel modo migliore. Il nostro palco sarà tutto led. E’ un palco non scenografico”.

