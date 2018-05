:ARCO BOCCI CI SARÀ AL SERALE DI AMICI?/ Assente dopo il malore: dal ricovero in ospedale ai messaggi dei fan

Marco Bocci tornerà questa sera nel serale di Amici 2018? Dopo l'annuncio del suo ricovero, si attende la conferma ufficiale, ma per il momento la sua presenza non è stata confermata

12 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Marco Bocci e Laura Chiatti (Instagram)

Esattamente una settimana fa, la sua assenza dal serale di Amici 2018 non ha creato eccessivi allarmismi, tanto che i suoi fan, bollando la sua indisposizione come un lieve malanno di stagione, hanno atteso con ansia il suo ritorno nel serale di questa sera. Tuttavia, Marco Bocci fra poche ore potrebbe non tornare al suo posto nel parterre della commissione esterna, dal momento che qualche giorno fa ha annunciato a mezzo social di essere ricoverato in ospedale. Le sue condizioni di salute, di conseguenza, hanno destato la preoccupazione dei tanti fan, che anche se in un primo momento hanno sottovalutato la sua assenza dal programma, di certo non si aspettavano una lontananza così prolungata dal serale. Per il momento, la sua presenza nel parterre della commissione esterna non è stata confermata e, salvo ulteriori sviluppi, l'attore non dovrebbe tornare al suo posto in giuria per l'appuntamento in onda questa sera.

MARCO BOCCI ANCORA ASSENTE DALS ERALE DI AMICI 2018? GLI AUGURI DEI FAN

A poche ore dal sesto serale di Amci di Maria De Filippi c'è una domanda che attanaglia il pubblico del noto talent, e riguarda lo stato di salute di uno dei membri più amati della commissione esterna: Marco Bocci. L'attore di Squadra Antimafia, infatti, è finito recentemente in ospedale e, di conseguenza, non ha ancora confermato la sua presenza nel salotto del talent di Canale 5. Ma cosa ha costretto Bocci a un ricovero improvviso dopo il malessere dei giorni scorsi? L'attore, sul suo profilo Instagram, ha rivelato di doversi sottoporre a una serie di accertamenti, di conseguenza, non è esclusa la sua presenza nelle prossime puntate del serale. "Torna presto ad Amici, ci manchi tantissimo sei numero 1", "Riprenditi presto Marco. In bocca al lupo", scrivono i fan sul suo profilo social; rivedremo Marco Bocci al più presto nella commissione del talent di Canale 5? Per il momento, a coprire la poltrona rimasta vacante nella scorsa settimana dovrebbe essere nuovamente Arisa, che dopo il successo della scorsa settimana questa sera sarà protagonista nella sfida fra Emma e Carmen.

© Riproduzione Riservata.