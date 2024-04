Marco Bocci, marito Laura Chiatti/ “Il matrimonio non mi interessava, lei mi ha fatto ricredere”

Marco Bocci: “Laura Chiatti? Ho subito sentito il desiderio di sposarla”

Marco Bocci non è solo il marito di Laura Chiatti, ma anche un attore e regista molto amato dal pubblico. La coppia è felicemente sposata da 10 anni e dal loro amore sono nati anche due figli: Enea e Pablo. L’attore, intervistato da Vanity Fair, ha raccontato come l’incontro con Laura Chiatti abbia cambiato la sua vita: ” pensavo ai bambini ma il matrimonio non mi interessava, invece Laura mi ha fatto ricredere, da subito ho sentito il desiderio di sposarla. L’amore toglie i diaframmi della razionalità e d’istinto fai le cose che non pensavi avresti mai fatto, ma che sono quelle giuste per te. Avevo avuto le mie storie e convivenze saltuarie, ma non avevo mai preso la mia roba per andare a vivere con una persona. Poi arriva la “botta” e fai in una settimana quello che non hai mai fatto per nessuna”.

Anche l’attrice non era molto incline al matrimonio, ma l’incontro con Marco Bocci ha cambiato tutto come ha raccontato al Corriere della Sera: “sposarmi è stata la mia pazzia più grande. L’abbiamo deciso solo dopo due settimane che ci conoscevamo. È una follia perché decidi in un determinato momento di condividere la tua vita con una persona, ti affidi a quella persona in quel momento, quindi è chiaramente anche un atto di fede. Speri che sia così per tutta la vita, ma è una speranza, non lo puoi sapere”.

Marco Bocci e Laura Chiatti: “un figlio è l’amore”

Il matrimonio tra Marco Bocci e Laura Chiatti è stato uno dei momenti più belli della loro vita. “E’ stato uno dei giorni più belli della mia vita, dopo la nascita di mio figlio” – ha detto l’attrice che nel 2015 è diventata anche mamma per la prima volta del figlio Enea. Successivamente l’anno dopo, nel 2016, è arrivato il secondogenito Pablo. “Quando metti al mondo un figlio capisci per la prima volta che cos’è l’amore. Pensi: ah, ma allora è questo che aspettavo da sempre. Passiamo anni a cercare l’uomo o la donna della vita, non sapendo che solo un figlio ti porterà quell’amore che ti stacca la pelle” ha detto Laura Chiatti parlando della maternità dalle pagine di Vanity Fair.

L’amore tra i due prosegue a gonfie vele anche se, come in tutte le coppie, non mancano i litigi e i momenti di difficoltà: “litighiamo perché ci siamo conosciuti più nel matrimonio che nel fidanzamento. Dopo due mesi insieme, già aspettavo Enea e siamo andati subito a intricarci la vita nelle dinamiche della famiglia, non abbiamo avuto la fase della spensieratezza. Ci scontriamo su cose di tutti giorni senza sostanza, ma ormai ci conosciamo e il litigio è diventato: Ok, hai ragione, ciao. Ci conosciamo meglio, ci amiamo di più e sentiamo di essere indispensabili l’uno all’altro”











© RIPRODUZIONE RISERVATA