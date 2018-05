Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 maggio: Bill con le spalle al muro?

Beautiful, anticipazioni puntata 22 maggio: Liam è intenzionato a portare avanti il suo piano per smascherare Bill, la proposta di Rick e Ridge a Nicole e Zende.

22 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Nuovo appuntamento con Beautiful che torna in onda oggi, martedì 22 maggio, alle 13.40 su canale 5 con una puntata che metterà ancora di più Bill contro Liam. Il marito di Steffy non ha alcuna intenzione di diventare come il padre, un imprenditore senza scrupoli disposto a fare qualsiasi cosa pur di raggiungere il suo scopo. Dopo aver messo su la finta malattia di Caroline per separare Thomas e Sally, è il responsabile dell’incendio all’edificio della Spectra. Mosse tutte studiate a tavolino da Dollar Bill per mettere le mani sul grattacielo che ospita la casa di moda e realizzare il nuovo edificio della Spencer. Liam che ha sempre avuto dubbi sull’accaduto, ha scoperto le responsabilità del padre confessando tutto a Steffy. Più volte ha immaginato cosa potrebbe accadere con Bill dietro le sbarre e nelle prossime puntate potrebbe accadere davvero di tutto. Maya, nel frattempo, spaventata dal fortissimo legame che Nicole ha con la piccola Lizzie, è decisa a tenere lontane la sorella e la figlia. Ci riuscirà? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 22 MAGGI: LIAM VS BILL

Bill non ha alcuna intenzione di arrendersi e rinunciare ai suoi progetti e per far capire a Liam che deve stare al suo posto, decide di licenziarlo. Il marito di Steffy, però, non si fa intimidire ma riesce a raccogliere tutte le prove che dimostrano la colpevolezza del marito di Brooke registrando una telefonata in cui Dollar Bill ammette tutte le sue responsabilità. Con la prova che inchioda il padre, Liam chiederà le sue dimissioni come amministratore delegato delle Spencer Publications prendendo così il suo posto. Un gesto forte da parte di Liam che non ha alcuna intenzione di perdonare il padre. Come reagirà Bill al gesto del figlio? Maya, nel frattempo, timorosa di perdere la figlia, chiede al marito di trasferire Nicole e Zende a Parigi per proteggere la loro famiglia. Rick e Ridge, convinti dalla modella, decidono di accogliere la richiesta e proporre il trasferimento alla coppia.

