Nadia Toffa ad Amici 17/ L'annuncio sui social: "sabato vedrò ballare e cantare i ragazzi"

Nadia Toffa torna sui social per annunciare la sua presenza nel prossimo serale di Amici 17 in giuria. Sarà lei a prendere il posto di Alessandra Amoroso o sarà solo guest star di una sera?

03 maggio 2018 Redazione

Nadia Toffa

Chi sta seguendo Amici 17 sa bene che la diversità e le storie di forza e di chi si è rialzato sono all'ordine del giorno. Dalla violenza sulle donne agli anziani, dai bulli a chi ha un corpo "diverso" da chi si dice normale, Maria De Filippi è stata attenta a questi temi e non poteva non ospitare lei, il personaggio di questi ultimi mesi, Nadia Toffa. Dal malore di dicembre alla guerra al cancro al ritorno in tv, sicuramente la giornalista ha tanto da raccontare e può essere fonte di ispirazione per tutti coloro che lottano sempre senza mettere in "stan by" la propria vita. Tutto questo sarà al centro della nuova puntata di Amici 17 in cui Nadia Toffa sarà ospite. Ad annunciarlo è la stessa iena sui social confermando la sua presenza in studio ma non per pochi minuti visto che lei stessa ha rivelato che vedrà cantare e ballare i ragazzi di Maria De Filippi #Queen, scrivendo: "Sono giorni di appostamento con #fascia #coloreIene #biancaenera???? e io ho un solo pensiero in testa. Che sabato sarò ad #amici17 di #mariadefilippi#emozione ??#thequeen #wow#unsolopensiero vedere ballare e cantare da vicino gli #amicidimariadefilippi"

IL SUO SARA' UN RUOLO DA GUEST STAR?

Amici 17 torna sabato sera con un nuovo serale e una doppia sfida a squadre che potrebbe segnare più di due eliminazioni. Al momento si sa poco di quello che vedremo ma quello che è certo è che Nadia Toffa sarà ospite in studio per quello che potrebbe essere un ruolo da guest star come è stato già per Totti, Maradona o Belen Rodriguez, ma se così non fosse? In molti pensano che Nadia Toffa possa prendere il posto in giuria di Alessandra Amoroso (che proprio sabato scorso ha lasciato il programma) o di Ermal Meta ancora assente per via del suo impegno all'Eurovision Song Contest. In realtà sembra che la giornalista sarà ospite solo di una serata e che sarà lì per dare forza ai giovani e tutti coloro che seguono il programma da casa. Clicca qui per vedere il post dell'annuncio social.

