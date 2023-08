Nadia Toffa, il ricordo di Giulio Golia a 4 anni dalla morte/ “La tua presenza sempre viva nei nostri cuori”

Nadia Toffa 4 anni dalla morte: la dedica di Giulio Golia

Nadia Toffa moriva 4 anni fa, il 13 agosto 2019, a causa di un tumore al cervello che l’ha portata via troppo presto. Aveva 40 anni la “iena” più amata dal pubblico, fonte di ispirazione e forza per tutti coloro che combattono contro questo terribile male.

Giulio Golia, amico del volto televisivo, non ha dimenticato Nadia e ha voluto celebrarla con un bellissimo e toccante messaggio su Instagram: “Sono passati 4 anni, ma la tua presenza è sempre viva nei nostri cuori“. Allegato alla dedica, una carrellata di foto insieme: un selfie con alle spalle il murales che la città di Taranto ha dedicato alla Toffa. Infatti, la conduttrice era stata molto presente per la cittadina con vari inchieste sulle emissioni tossiche del settore Siderurgico, tanto da aver ottenuto la cittadinanza onoraria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulio Golia (@giuliogolia)

Margherita Rebuffoni, il dolore per l’assenza di Nadia Toffa

Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa, ha raccontato il grande dolore per la perdita della figlia. Ai microfoni di Verissimo, la donna ha scritto: “Per fortuna ho molta fede e mi aiuta tanto tanto, ne aveva anche Nadia e mi ha insegnato, quando ero già di dolore, a pregare la mamma di Gesù.”

E ancora: “Era vero, pregando passava tutto, l’abbiamo fatto tante volte e anche adesso prendo la sua foto, me la appoggio sul cuore, e le racconto quello che devo raccontare ed è un po’ come se le parlassi. La malattia è arrivata all’improvviso, neanche un giramento di testa, uno svenimento, è stato tutto improvviso. L’unica cosa che le ha detto il dottore era che poteva essere operato e che se il tumore non si fosse mosso poteva avere degli anni di vita. L’hanno operata 5 volte, è stato devastante, ma lei lo superava in un giorno e il dottore la operava perché sapeva che lei si riprendeva subito“.

