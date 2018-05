Tg4, Mario Giordano si è dimesso/ Ultime notizie: resterà a Mediaset, al suo posto Rosanna Ragusa

Tg4, Mario Giordano si è dimesso, ma resterà a Mediaset con un nuovo ruolo. Al suo posto invece Rosanna Ragusa, attuale condirettore di Videonews. Le ultime notizie

04 maggio 2018 Silvana Palazzo

Tg4, Mario Giordano si è dimesso

Mario Giordano lascia la direzione del Tg4: il giornalista si è dimesso, ma resterà comunque in Mediaset. Sarà infatti Direttore Strategie e Sviluppo dell'informazione Mediaset, nell'ambito della Direzione Generale Informazione. Rosanna Ragusa, attuale condirettore di Videonews (testata dedicata ai programmi di approfondimento), arriva al suo posto. La decisione di Giordano arriva dopo le polemiche innescatesi per la chiusura di due programmi di cui si occupava, “Dalla vostra parte” condotto da Maurizio Belpietro, e “Quinta Colonna” con Paolo Del Debbio. «Mario Giordano a Mediaset è un capitano di lungo corso. Ha diretto con successo Studio Aperto, News Mediaset, Videonews, TgCom24 e il Tg4», ha dichiarato in una nota Mauro Crippa, Direttore Generale Informazione Mediaset. Nel comunicato c'è un riferimento anche al nuovo ruolo di Giordano: «Sulle nostre reti è stato autore di numerosi programmi giornalistici e di infotainment. E in questo nuovo ruolo avrà modo di mettere a frutto questa eccezionale esperienza».

TG4, MARIO GIORDANO SI È DIMESSO, MA RESTERÀ A MEDIASET

Qualche indiscrezione sulle dimissioni di Mario Giordano è arrivata da Dagospia: pare che l'ormai ex direttore del Tg4 abbia già salutato la redazione e con non poca tristezza. Non ce l'ha fatta Andrea Pucci nella corsa per la successione: secondo il sito di Roberto D'Agostino, voleva a tutti i costi il Tg4, mantenendo la direzione di News Mediaset. Ce l'ha fatta invece Rosanna Ragusa, che era peraltro in pole. Giordano era arrivato alla guida del notiziario di Rete 4 quattro anni fa, dopo la discesa in politica dell'attuale governatore della Liguria Giovanni Toti. Ora, per sua stessa decisione, abbandonerà la direzione del tg, restando però nella scuderia del Biscione. Dopo la chiusura di “Dalla vostra parte”, Giordano era stato sollevato dalla responsabilità editoriale di “Stasera Italia”, talk show che ha preso il posto del programma di Belpietro. Una mossa che per molti è stata rivelatrice delle frizioni con i vertici Mediaset.

© Riproduzione Riservata.