Gianna Nannini duetto con Carmen Ferreri, Amici 2018/ L'arma in più per accedere alla finale?

Dopo lo stop dovuto a un piccolo infortunio, Gianna Nannini sarà ospite ad Amici 2018, dove duetterà con Carmen Ferreri per l'attesissima semifinale.

03 giugno 2018 Fabiola Iuliano

Gianna Nannini e Maria De Filippi ad Amici (2017)

Una vera e propria sfilata di big per la semifinale di Amici 2018, che per il mondo della musica aprirà le sue porte a Gianna Nannini. In particolare, per la penultima puntata della stagione, la cantante affiancherà Carmen Ferreri, portando in scena uno dei suoi successi e traghettando l'allieva verso l'ormai imminente finale della prossima settimana. Gianna Nannini torna sulle scene dopo il lieve infortunio avuto durante un concerto nello scorso aprile, quando a causa di una serie di esibizioni live è scivolata procurandosi una lesione al ginocchio. Inarrestabile e dotata di una carica straordinaria, la cantante non si è persa d'animo e, nelle ultime settimane, più volte è stata paparazzata per le vie di Milano munita di tutore e accompagnata dalle sue inseparabili stampelle. Oggi, però, l''incidente sul palco è soltanto un lontano ricordo, e questa sera potrà dare prova di grande energia sul palco del talent di Maria De Filippi. Come se la caverà?

PROTAGONISTA AI WIND MUSIC AWARD 2018

Questa sera sarà al fianco di Carmen Ferreri per duettare insieme a lei in vista dell'ormai imminente puntata finale della prossima settimana, ma quali sono i prossimi impegni musicali di Gianna Nannini? L'artista, costretta a un breve periodo di stop a causa di un piccolo infortunio, riprenderà alla grande tutti i suoi appuntamenti previsti per i prossimi giorni e, dopo il duetto nella semifinale di Amici 2018 di questa sera, si preparerà a partecipare il prossimo 5 giugno all'attesissima serata all'Arena di Verona dei Wind Music Awards 2018. La sua premiazione, prevista in un primo momento per il 4 giugno, è stata posticipata al giorno seguente per questioni legate all'organizzazione delle serate, così come la stessa cantante ha di recente anticipato sul suo profilo social: "Per motivi logistici la mia partecipazione ai WMA è rinviata al 5 giugno!". Ricordiamo che la seconda puntata della kermesse, quella che vedrà in scena anche Gianna Nannini, 2018 andrà in onda su Raiuno il 12 giugno, mentre la prima sarà trasmessa il 5, in concomitanza con la registrazione della seconda serata.

