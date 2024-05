Carla Accardi, moglie Gianna Nannini/ La rocker: “il matrimonio? Se non ci fosse Penelope non l’avrei fatto”

Carla Accardi e Gianna Nannini sono una coppia da più di 40 anni. Un grande, grandissimo amore quello nato tra la rocker della musica italiana e la compagna che ha sposato in gran segreto con un rito civile. Gianna Nannini e la moglie Carla Accardi vivono a Londra e dal loro amore è nata la figlia Penelope, una bambina tanto desiderata e voluta. Una storia d’amore vissuta sempre lontano dai riflettori e dal clamore del mondo dello spettacolo nonostante la grande fama e popolarità della rocker senese sulla cresta dell’onda da 50 anni. Un successo enorme che ha, manco a dirlo, attirato sempre l’attenzione del pubblico e del gossip.

CARLA LA MOGLIE DI GIANNA NANNINI/ "Mia figlia Penelope mi ha aiutata a scrivere una canzone"

Nonostante questo Gianna ha tenuto la sua vita privata e sentimentale sempre lontana dall’occhio del gossip. Una scelta condivisa anche dalla moglie e compagna Carla Accardi che le sta accanto da circa 40 anni. Le due si sono sposate a Londra, la città dove hanno deciso di vivere, con una cerimonia segretissima a cui hanno partecipato solo i famigliari, gli amici più stretti e la figlia Penelope.

Gianna Nannini: "Scappai di casa per inseguire i miei sogni"/ "Iniziai a cantare grazie a Ranieri"

Carla Accardi e Gianna Nannini: il matrimonio per la figlia Penelope

Carla Accardi e Gianna Nannini sono una famiglia. La cantante toscana e la moglie si sono sposati in gran segreto nonostante la rocker di “Sei nell’anima” non fosse mai stata una grande amante dei matrimoni. Dopo 40 anni d’amore però ha ceduto, anche se in realtà la Nannini l’ha fatto anche per la figlia Penelope. A raccontarlo è stata proprio la Nannini che, in merito alla scelta del matrimonio con la compagna, ha confessato dalle pagine del Corriere della Sera: “conosco Carla da quarant’anni, e ho in lei totale fiducia. Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non l’avrei fatto questo passo. Ma se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare”.

Chi sono Alessandro e Guido, fratelli di Gianna Nannini/ Lo ‘scontro’ per il testamento della madre

Una scelta fatta con amore, ma anche per proteggere la figlia Penelope che da quando è arrivata nella sua vita ha cambiato tutto. “Mettendola al mondo è come se avessi seminato un giardino” – ha detto la Nannini dalle pagine di Vanity Fair. La rocker ha poi aggiunto: “avere un figlio che hai desiderato così tanto non può essere uno sbaglio perché avrà tutto l’amore del mondo anche se da una mamma non più giovane”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA