PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 15 agosto 2018: Vergine in crescita, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox, oggi 15 agosto 2018, previsioni segno per segno a LatteMiele: la Vergine vive una fase di recupero, i Gemelli saranno protagonisti di un'ottima giornata, gli altri?

15 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 15 AGOSTO 2018

L'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox parte dallo studio segno per segno di quanto raccontato a LatteMiele. Il Leone è uno dei segni più forti del 2019, molti ora non vedono nulla ma pian piano tutto si sistema. Ora è meglio studiare nuovi progetti in modo da far sì che si sviluppi naturalmente una nuova identità. Presto potrebbero arrivare delle interessanti e accattivanti novità anche in ottica futura. Il Toro può approfittare di Ferragosto per rilassarsi soprattutto se ora siete in vacanza. Ora è il caso di accumulare energie in vista dell'autunno. Non tutti e tuttavia parecchi dei nati sotto questo segno fra aprile e maggio hanno vissuto momenti di grande difficoltà anche per la forma fisica e la salute. La giornata è buona anche per divertirsi, potrebbero arrivare delle situazioni decisamente interessanti e in grado di regalare una crescita dal punto di vista emotivo.

VERGINE FASE DI RECUPERO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e ora andiamo a vedere i segni che si possono considerare né carne né pesce. Il Cancro vivrà una giornata decisamente sottotono, con poche possibilità di raggiungere i risultati aspettati. Si vive al rallentatore e non si riescono a centrare gli obiettivi che si hanno nel mirino. Un po' di riposo potrebbe portare a coronare i sogni che si inseguono da tempo. La Vergine è in una fase di recupero, ma non è un momento facile da gestire questo. Si potrebbero fare delle grandi cose anche se arrivano delle persone che possono dare delle ottime sensazioni. Il Capricorno è stranito, non riesce a trovarsi di fronte alle situazioni importanti in maniera lucida. Sono giornate difficili in cui si deve assolutamente trovare il modo di farsi scivolare le cose addosso. Sarebbe importante provare a ricordarsi quali sono i particolari soprattutto quando si vivono delle relazioni di coppia.

GEMELLI OTTIMA GIORNATA, TOP E FLOP

Ora è il momento di soffermarci sui segni top e flop di giornata. L'Ariete è molto forte in questi giorni, ma ha bisogno di stare solo e non vuole affrontare gli altri. C'è voglia di affrontare i propri problemi, senza pensare ad altro. Attenzione a un partner che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote. I Gemelli vivranno un'ottima giornata. C'è chi si troverà pronto a vivere delle situazioni molto interessanti. Oggi sarà una bella giornata con la possibilità magari di ritrovare l'amore con un'impennata dei sentimenti. Il cielo è molto interessante per la Bilancia che potrebbe presto provare una svolta. Chi ha vissuto una crisi sente in questo momento di avere bisogno di persone care al fianco. Il Capricorno non si sente in un momento di soddisfazione, anzi ci sono pesanti lotte in questo momento. Ferragosto sarà una giornata strana e senza grandissime soddisfazioni, ma qualche risultato si può raggiungere grazie alla volontà di fare.

© Riproduzione Riservata.