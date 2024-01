Mara Venier spiazza Paolo Fox a Domenica In: “Sei fidanzato?”/ La reazione di lui, poi la promessa in studio

Domenica In, Mara Venier incalza Paolo Fox: “Sei fidanzato?“. La sua reazione

Nella scorsa puntata di Domenica In, la prima del 2024, Mara Venier ha accolto in studio Paolo Fox per conoscere l’oroscopo di quest’anno, segno per segno. In quell’occasione l’astrologo ha anche ricordato qual è il suo motto di vita, spiegando anche il motivo per cui non è presente sui social: “Non credete e verificate è il mio motto. Poi io non sono neanche nei social proprio perché l’astrologia è ambigua, molti la amano, molti la detestano. Non voglio creare caos, visto che più o meno i social portano sempre a questo. Proteggo me e chi mi sta attorno“.

A seguire, su domanda della conduttrice, svela qual è il suo segno: “Sono dell’acquario. Acquario triste e solitario? No, io non lo sono“. La conduttrice, in riferimento alla situazione sentimentale del segno zodiacale del suo ospite, coglie così la palla al balzo chiedendogli: “Ma tu sei fidanzato?“. La risposta di Fox è tentennante, ma lascia intendere che nella sua vita amorosa potrebbe esserci davvero qualcuno. Non ricevendo una risposta decisa, la ‘zia Mara’ esclama ironica: “Te lo chiedo ogni anno, ma mai una volta che me lo dici“.

Paolo Fox e la sfera sentimentale: “Un giorno mi inviti e ti dico tutto“

A seguire Mara Venier ricorda che, proprio nello studio di Domenica In, Paolo Fox aveva previsto il matrimonio di Alberto Matano. Fatto che, alla fine, si è concretizzato. “Tu ti ricordi che qui, due anni fa, avevi detto ad Alberto Matano che ci sarebbe stato il matrimonio? L’ho sposato io, anzi, ho pure creato la situazione per farlo sposare. Io inciucio, siccome io non posso inciuciare più niente…“, esclama.

Incalzato sulla sua sfera sentimentale, ma restio a lasciarsi andare a dichiarazioni, l’astrologo però le promette che un giorno potrebbe parlare del suo privato e del tema amore: “Un giorno mi inviti e ti dico tutto, perché è lunga“.

