Natalina Papandrea/ Roccella, misteriosa scomparsa: “Non avrebbe mai lasciato la figlia” (La Vita in Diretta)

Natalina Papandrea, misteriosa scomparsa a Roccella: “Non avrebbe mai lasciato la figlia”, ha dichiarato la madre a La Vita in Diretta. Le ultime notizie sulla 42enne

11 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Natalina Papandrea, il caso a La Vita in Diretta

Anche La Vita in Diretta si occupa della scomparsa di Natalina Papandrea, 42enne sparita nel nulla a Roccella Jonica il 17 novembre scorso. Le sue tracce si sono perse quando è uscita all'alba da casa, come faceva ogni giorno, per andare a passeggiare sul lungomare. Avrebbe dovuto fare ritorno alle 7 per preparare la sua bambina per la scuola. I familiari ne denunciarono subito la scomparsa, preoccupati per la lunga assenza di una madre che non avrebbe mai lasciato la figlia di sette anni da sola. Natalina Papandrea viveva con la madre e tre sorelle. Una di loro, Alessandra, a La Vita in Diretta ha spiegato: «Non è impossibile immaginare che si sia allontanata volontariamente, perché la società del Sud è claustrofobica. La gente deve imparare a concentrarsi sulla propria vita, senza giudicare gli altri. Ma potrebbe essere accaduto di tutto, potrebbe aver incontrato qualcuno o aver visto qualcosa che non doveva vedere». La madre invece esclude categoricamente l'ipotesi che si sia allontanata volontariamente: «Si alzava presto la mattina per andare a passeggiare, lo faceva quasi tutte le mattine. Noi le dicevamo che era troppo presto. Spero che torni, ma non credo che sia andata volontariamente via, non avrebbe mai lasciato la figlia».

NATALINA PAPANDREA SCOMPARSA: LA FAMIGLIA A LA VITA IN DIRETTA

«Sai che ti vogliamo tutti bene, vogliamo che torni a casa», quello l'appello della mamma di Natalina Papandrea a La Vita in Diretta oggi, lunedì 11 dicembre 2017. La sorella minore Alessandra, che viveva in Francia ed è tornata Rocella per cercarla, ha spiegato che Natalina era molto religiosa e spirituale. Uscendo di casa il giorno in cui è scomparsa non ha portato abiti con sé, ha lasciato a casa soldi e documenti. Aveva con sé solo un piccolo ombrellino di colore lilla, visto che quella mattina poteva piovere. Successivamente un ombrellino che si ritiene essere proprio quello di Natalina è stato trovato sulla spiaggia di Roccella. «Mi auguro che si trovasse in un momento di confusione e che si sia allontanata volontariamente, preferisco pensare questo piuttosto che a qualcuno che possa averle fatto del male», ha dichiarato tempo fa la sorella Alessandra. E infatti non si esclude che uno sconosciuto o una persona familiare l'abbia fermata, magari offrendole un passaggio. «Le persone che conosci a volte ti sorprendono», concluse la sorella Alessandra.

