ELISA CLAPS/ Riapre la chiesa dove fu uccisa 24 anni fa? Parla il fratello Gildo (Chi l'ha visto?)

Il caso di Elisa Claps torna a Chi l'ha visto?. Non ci sono più dubbi, ormai, su chi uccise la studentessa di Potenza il 12 settembre 1993: fu Danilo Restivo, l'amico che provò a corteggiarla e venne respinto da quella ragazza di 16 anni tanto religiosa e piena di vita. Per lunghi 17 anni, però, la famiglia è rimasta nel limbo dell'incertezza: di Elisa, infatti, si erano misteriosamente perse le tracce. Venne ritrovata nel sottotetto della chiesa Santissima Trinità di Potenza il 17 marzo 2010: non se n'era mai andata. Diverse risultanze chiarirono che Elisa nel sottotetto arrivò sulle sue stesse gambe e poi venne uccisa. Da quel giorno, da quando la "chiesa-sarcofago" ha restituito il suo cadavere, sono sempre rimasti i sigilli sul luogo di culto. Adesso, però, non è affatto improbabile che la chiesa degli orrori venga riaperta. Come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, infatti, la Curia vescovile potentina ha chiesto alla Regione Basilicata i fondi per ristrutturarla: si parla di un preventivo da poco inferiore ai 2 milioni di euro. I lavori potrebbero iniziare entro i prossimi 6 mesi: i permessi ci sono, mancano i soldi. Per completare l'opera e metterla a norma anti-sisma dovrebbero bastare non più di 2 anni. Ma non riusciranno a cancellare il ricordo della Chiesa in cui una ragazza di 16 anni è stata seviziata e uccisa.

ELISA CLAPS, PARLA IL FRATELLO GILDO

Chi continua a lottare per ottenere la completa verità sull'uccisione di Elisa è il fratello, Gildo Claps. L'uomo lotta da tempo affinché venga fatta luce sui punti più oscuri di una vicenda intrisa dal mistero. E alla notizia della volontà di riaprire la chiesa non può non scaturire un sentimento di rabbia per le risultanze evidenziate dalle indagini effettuate proprio nella chiesa Santissima Trinità di Potenza: qualcuno aveva addirittura aperto una botola di aerazione per disperdere i miasmi tipici della composizione, un prete e due donne delle pulizie il corpo lo avevano visto prima del ritrovamento e forse non erano stati gli unici a sapere e a custodire il segreto della chiesa sarcofago. Intervistato pochi giorni fa da Nuova Tv nel 24esimo anniversario dell'uccisione di Elisa, Gildo Claps ha professato ancora una volta fiducia:"Con il processo sul ritrovamento del cadavere di mia sorella speriamo si riesca a squarciare il velo che continua ad offuscare la verità".

