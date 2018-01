VICENZA, POSTINO NON CONSEGNA POSTA/ Mezza tonnellata di corrispondenza nascoste in garage

Postino non consegna posta a Vicenza. Mezza tonnellata di corrispondenza occultata, il ritrovamento dopo lo sgombero di un garage. Protagonista un 56enne di origine napoletana

30 gennaio 2018 Fabio Belli

Posta non consegnata a Vicenza

8 anni senza consegnare la posta? E’ quello che è accaduto in provincia di Vicenza, con un postino di 56 anni, originario di Napoli ma residente a Vicenza, che è stato denunciato dalla Polizia della città veneta. Il postino non consegnava la posta e nascondeva tutta la corrispondenza (le forze dell’ordine ne hanno trovata occultata ben mezza tonnellata) all’interno del garage della sua abitazione. A condurre l’operazione di ritrovamento della posta nascosta è stato il compartimento della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni di Venezia e il ritrovamento è stato definito il più ingente sequestro di materiale postale mai effettuato in Italia. Il tempo impiegato per nascondere tutta questa corrispondenza è stato di circa 8 anni, visto che nel garage è stata anche rinvenuta della pubblicità elettorale risalente al 2010 ed anche edizioni delle Pagine Bianche (particolarmente ingombranti) di circa cinque anni fa. Ma la posta nascosta era davvero di ogni tipo.

OGNI TIPO DI LETTERA NELLA POSTA NASCOSTA

Bollette telefoniche e della luce, comunicazioni dalle banche e dall’Agenzia dell’Entrate, canone Rai e comunicazioni, ogni tipo di corrispondenza che il postino 56enne si è di fatto rifiutato di consegnare a partire dal 2010. Una situazione che non sarebbe mai venuta alla luce senza l’aiuto dei volontari dell’ecocentro di Breganze, che nello sgomberare un garage avevano rinvenuto ben 25 cassette di colore giallo, piene di invii postali, di quelle utilizzate dalle Poste Italiane. Sono stati rinvenuti successivamente 572 chilogrammi di materiale in 43 diverse cassette postali, e dopo una breve indagine il garage sgomberato è stato scoperto di proprietà del postino successivamente indagato. E’ scattato poi il maxi sequestro, con tutto il materiale ora custodito presso una struttura di proprietà delle Poste Italiane nella provincia di Vicenza. Dopo i successivi controlli, la posta rinvenuta sarà comunque recapitata ai legittimi destinatari.

