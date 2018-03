TERRORISMO, FOGGIA: ARRESTATO PRESIDENTE CENTRO CULTURALE "AL DAWA"/ Ultime notizie, egiziano esaltava l'Isis

Terrorismo, Foggia: arrestato presidente centro culturale Al Dawa. Ultime notizie: un 58enne egiziano è finito in manette nell'ambito dell'operazione "Bad Teacher". Esaltava l'Isis e...

Un importante operazione antiterrorismo ha portato all'arresto di un 58enne egiziano, presidente del centro culturale islamico Al Dawa di Foggia, accusato di essere affiliato all'Isis. Come riportato da La Repubblica, le indagini sono state coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, che ormai da mesi è concentrata nel tenere il fenomeno terrorismo sotto controllo, come dimostrano le recenti espulsioni di migranti accusati di apologia del terrorismo verificatesi tra maggio e dicembre 2017. L'ultima operazione, denominata "Bad teacher" ha interessato nello specifico la città di Foggia, facendo emergere le responsabilità di questo 58enne egiziano, in possesso di cittadinanza italiana, impegnato in una serie di attività volte a favorire l'Isis. Ad incastrare l'uomo, sposato con una donna italiana, anche una serie di pubblicazioni su internet oltre che i riscontri investigativi effettuati da polizia e guardia di finanza.

LE ALTRE PERQUISIZIONI

Ma l'operazione anti-terrorismo condotta a Foggia dalla Digos di Bari e Foggia con il supporto della Divisione centrale della polizia di prevenzione nonché dal Gico della guardia di finanza per quanto riguarda la parte patrimoniale, oltre a portare all'arresto per associazioni ai fini di terrorismo e apologia del terrorismo del 58enne egiziano presidente del centro culturale islamico Al Dawa hanno interessato anche altri soggetti. Come riferito da La Repubblica, perquisizioni personalie e domiciliari a tappeto hanno riguardato altre 3 persone, così come la sede dell'associazione culturale in cui operava il 58enne è stata prima perquisita e poi posta sotto sequestro preventivo. Gli inquirenti, che hanno accertato l'attività dell'uomo come insegnante di religione di diversi bambini, hanno effettuato inoltre delle verifiche su una serie di conti correnti a lui riconducibili per accertare la presenza di eventuali punti di contatto di natura economica con l'Isis.

