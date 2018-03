Strage a Cisterna di Latina, Antonietta Gargiulo/ La moglie di Luigi Capasso ha aperto gli occhi

Strage a Cisterna di Latina, la moglie di Luigi Capasso ha aperto gli occhi ma non sa ancora della sue due bambine: le parole dell'amica di Antonietta Gargiulo.

07 marzo 2018 Emanuela Longo

Strage a Cisterna di Latina

E' trascorsa una settimana esatta dalla terribile strage familiare che si è compiuta a Cisterna di Latina, ad opera di Luigi Capasso, appuntato dei carabinieri. Tre colpi di pistola contro la moglie Antonietta Gargiulo, la cui unica colpa sarebbe stata quella di aver deciso di mettere la parola fine all'ondata di violenza e separarsi dal marito e padre delle sue due bambine. Credendola morta, Capasso ha poi compiuto le fasi finali del suo terribile piano diabolico: uccidere le due figlie di 7 e 13 anni e poi togliersi la vita con la medesima arma. La sola a sopravvivere alla terribile strage fu proprio la moglie Antonietta, ricoverata al San Camillo di Roma in gravi condizioni e che nei giorni scorsi si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per estrarre la pallottola dalla mandibola. Dal giorno del ricovero ad oggi, Antonietta è sempre rimasta sedata ed in prognosi riservata ma già da alcuni giorni erano iniziate le operazioni che avrebbero portato al suo graduale risveglio. Oggi è arrivata la notizia che in tanti attendevano: Antonietta ha aperto gli occhi. Per la donna 38enne sta però per iniziare un secondo dramma, in quanto spetterà agli stessi medici che fino ad oggi si sono presi cura di lei comunicarle che il marito Luigi Capasso, prima di togliersi la vita, ha ucciso le sue due bambine di 7 e 13 anni. Come riporta Repubblica.it, i funerali delle bimbe sono già stati fissati per il prossimo venerdì alle ore 9:00 presso la chiesa di San Valentino a Cisterna di Latina e per la medesima giornata sarà indetto il lutto cittadino.

ANTONIETTA GARGIULO, LE PAROLE DELLA MIGLIORE AMICA

Nel frattempo, quest'oggi a Mattino Cinque è intervenuta l'amica del cuore di Antonietta Gargiulo, la quale non ha nascosto di essere molto provata. La donna, Michela Cerrato, ha raccontato al programma Mediaset di aver parlato al telefono con il carabiniere proprio il giorno della strage, spronandolo a non commettere gesti incauti, prima del tragico epilogo. "Ho chiamato Antonietta, mi ha risposto lui e mi ha detto che aveva ammazzato le bambine, io però non ci ho creduto, pensavo che me lo avesse detto per ferirmi", ha raccontato, spiegando che ciò sarebbe accaduto intorno alle 9:30 di mercoledì scorso. Michela non è riuscita a trattenere le lacrime mentre raccontava nel dettaglio le accuse che l'uomo che aveva mosso: "È colpa tua che hai messo in testa a mia moglie la separazione", le diceva. Ora Antonietta ha ripreso conoscenza ma non sa ancora di aver perso per sempre le sue due amate bambine. "Io non sono in grado di dirglielo, toccherà ai medici farlo, potrò solo starle vicino ma non è una notizia che posso darle io", ha aggiunto la sua migliore amica straziata dal dolore.

