Allerta meteo rossa a Milano domani, 21 maggio 2024/ Criticità anche in Veneto, AM: “Temporali su 10 regioni”

Non si fermano i violenti rovesci che si stanno abbattendo sulle regioni settentrionali dell’Italia e – con un copione visto e rivisto nelle ultime giornate – la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo che in alcune zone della penisola (le vedremo nel dettaglio, ma si tratta di Milano e del basso Veneto) tornerà ad essere rossa per la giornata di domani, martedì 21 maggio 2024, mentre il altre aree sono state confermate quella gialla o arancione. Le previsioni, d’altronde, parlano di una giornata che sarà – secondo l’Aeronautica Militare – interessata da perturbazioni su almeno 10 differenti regioni, attese almeno fino alla primissima mattina di domani su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche e che perdureranno fino al pomeriggio su Lombardia, Veneto (con Milano e l’area tra Padova, Rovigo e Venezia), Trentino e Friuli.

Nel caso specifico di Milano, secondo una nota diramata nelle ultime ore dalla Regione, i rovesci perdureranno tutta la notte tra il 20 e il 21 maggio, aumentando il carico sul Seveso e sul Lambro che in mattinata potrebbero tornare ad esondare come già successo nei giorni scorsi. Sempre secondo la Regione, però, l’allerta meteo rossa su Milano potrebbe essere revocata già nel corso del pomeriggio, quando la depressione che sta causando il maltempo si sposterà vero Nord-Est, lasciando spazio solamente a piogge lievi per tutta la serata.

I dettagli dell’allerta meteo rossa, arancione e gialla di domani: coinvolte tutte le regioni del Nord e del Centro-Nord

Il Bollettino della Protezione Civile – che come sempre vi invitiamo a consultare regolarmente per rimanere aggiornati su tutti gli sviluppi delle ultime ore -, però, estende l’allerta meteo rossa oltre che sull’area di Milano, anche nella vicina Pianura centrale della Lombardia, confermando al contempo l’allerta arancione sul resto della Regione. Similmente, le aree del Basso Brenta-Bacchiglione, di Fratta Gorzone e dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone – tutte e tre in Veneto – dovranno fare i conti a loro volta con un’altra allerta meteo rossa, che diventa arancione su tutto l’arco meridionale della regione e gialla nell’area più settentrionale.

Il resto del Nord Italia (ad esclusione di alcune aree del Piemonte, dell’intera Valle d’Aosta, della Liguria, e dell’area di Gorizia e Udine) dovrà fare i conti con un cartellino giallo di criticità ordinaria, esteso per tutta la giornata di domani anche all’intera Emilia-Romagna, al Lazio, alle Marche, alla Toscana e all’Umbria. Il disegno che ne esce è quello di una penisola spaccata a metà, con il Nord e il Centro-Nord alle prese con l’allerta meteo e l’intero Sud che godrà ancora di un persistente sole sempre più estivo.











