TRAPANI, MESSINA DENARO: SCOPERTA RETE PIZZINI, 22 FERMI/ Ultime notizie: intercettazioni, “è come Padre Pio”

Messina Denaro, scoperta la sua rete di pizzini a Trapani: 22 arresti. I pm: “Rischio guerra di mafia”. Le ultime notizie: tra i fermati anche due cognati e un imprenditore di scommesse

19 aprile 2018 - agg. 19 aprile 2018, 10.04 Silvana Palazzo

Terra bruciata attorno a Matteo Messina Denaro, il capo di Cosa nostra. Si stringe il cerchio attorno al super latitante con il provvedimento di fermo emesso contro 22 presunti affiliati alle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna. Il blitz, denominato “Anno Zero”, è scattato in provincia di Trapani: si tratta dell'ennesimo colpo alla rete relazionale ed economica di Messina Denaro. Le indagini di polizia, carabinieri e Dia hanno confermato il ruolo di vertice del boss sulla provincia di Trapani e quello del cognato del boss, reggente del mandamento di Castelvetrano in seguito all'arresto di altri familiari. Con l'altro cognato del boss, secondo gli inquirenti, avrebbe organizzato la latitanza della primula rossa, ricerca dal 1993. Da pedinamenti, appostamenti e intercettazioni è emerso come Cosa nostra eserciti un controllo capillare del territorio, ricorrendo sistematicamente alle intimidazioni per infiltrare il tessuto economico e sociale. Da una delle intercettazioni è emerso che Matteo Messina Denaro e il padre Francesco, capomafia morto nel 1998, vengono accostati ai santi e a Padre Pio, quindi idolatrati. «Vedi, una statua gli devono fare... una statua... una statua allo zio Ciccio che vale. Padre Pio ci devono mettere allo zio Ciccio e a quello accanto... Quelli sono i Santi». Così ha parlato uno dei mafiosi fermati senza sapere di essere intercettato. (agg. di Silvana Palazzo)

Maxi blitz di carabinieri, polizia e Dia a Trapani: hanno scoperto la rete di Matteo Messina Denaro e fermato 22 persone, tra cui due cognati del latitante. Si tratta di Gaspare Como e Saro Allegra, i mariti di Bice e Giovanna Messina Denaro. Erano i cognati a reggere le fila della complessa rete attorno al boss, la primula rossa di Castelvetrano. Allegra si sarebbe occupato della parte finanziaria, facendo da tramite con un insospettabile imprenditore del settore delle scommesse on line, cioè Carlo Cattaneo, arrestato con l'accusa di aver recapitato pacchi di soldi alla cosca. Si sono rivelate complesse le indagini sviluppate e coordinate dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi e dall'aggiunto Paolo Guido. Coinvolti i poliziotti del Servizio centrale operativo della polizia, con le squadre mobili di Palermo e Trapani, i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani, gli uomini della Direzione investigativa antimafia di Trapani e un nuovo pool di pm a Palermo: Gianluca De Leo, Claudio Camilleri, Francesca Dessì, Geri Ferrara, Carlo Marzella e Alessia Sinatra. Hanno individuato tracce tra Castelvetrano e Mazara del Vallo che portano a passaggi di denaro, tracce importanti del superlatitante Matteo Messina Denaro, come non emergevano da anni.

Matteo Messina Denaro resta latitante. Forse è lontano dalla Sicilia, potrebbe anche essere - secondo Repubblica - in Nord Africa o in Sud America, visto che lì ha grandi appoggi. Di sicuro comunica con i pizzini, veicolati dalla sua rete, ed è venerato dai suoi. «È come Padre Pio», dicono nelle intercettazioni. E parlano con odio di chi ha deciso di collaborare con la giustizia: «Ha sciolto a quello nell'acido... non ha fatto bene? Ha fatto bene... Se la stirpe è quella... suo padre perché ha cantato?». Il riferimento è a Giuseppe Di Matteo, il figlio di Santino, il primo boss a svelare retroscena sulla strage di Capaci. Insultano anche lui: «Perché non hai ritrattato? Se tenevi a tuo figlio... allora sei tu che non ci tenevi». Le intercettazioni rivelano che Messina Denaro viaggia molto: nel 2015 forse era in provincia di Trapani. «Il latitante ha i c... vunciati (è arrabbiato, ndr), si trova nelle zone nostre...». Queste intercettazioni rappresentano un tassello importante per provare a ricostruire la latitanza di Matteo Messina Denaro che dura da troppo tempo. La procura di Palermo ha disposto il provvedimento di fermo: c'era il rischio che scoppiasse una guerra di mafia in provincia di Trapani. Il 6 luglio scorso è stato ucciso Giuseppe Marcianò, genero del boss di Mazara del Vallo, Pino Burzotta, ed esponente della famiglia di Campobello di Mazara. Proprio Marcianò si era lamentato del comportamento del latitante, che «non ha autorizzato omicidi e azioni violente, come invece auspicato da buona parte del popolo mafioso di quei territori». Nel frattempo è stata registrata l'espansione della famiglia mafiosa di Campobello. Da qui la decisione dei pm di adottare il fermo. «Da tale pericolosissimo contesto (certamente idoneo, come la tragica storia di Cosa nostra insegna, a scatenare reazioni cruente contrapposte, e quindi dare il via ad una lunga scia di sangue) in uno col pericolo di fuga manifestato da alcuni indagati, si è imposta la necessità dell'adozione del fermo».

