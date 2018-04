Svizzera, 4 alpinisti morti congelati a 3mila metri/ Tempesta gelo impedisce di raggiungere rifugio: 5 gravi

Tragedia in Svizzera: 4 alpinisti sono morti congelati a 3mila metri e altri 5 sono gravissimi. Una tempesta di gelo ha impedito di raggiungere il rifugio, hanno dovuto dormire all'addiaccio

30 aprile 2018

Tragedia in Svizzera (LaPresse)

Una tragedia improvvisa e un’evoluzione dei fatti davvero tremenda a pochi chilometri dal nostro Paese: in Svizzera quattro alpinisti sono morti e altri cinque versano in gravissime condizioni dopo che sono stati costretti a passare una notte all’addiaccio a circa 3200 metri. Il motivo è il maltempo con una improvvisa tempesta di gelo che ha di fatto impedito al gruppo di 14 escursionisti (francesi, tedeschi e italiani) il raggiungimento del rifugio Cabane des Vignettes: l’escursione sull’Haute Route tra Chamonix (Francia) e Zermatt (Svizzera) si è trasformata in un incubo quando una nel tardo pomeriggio di ieri si è capito che non si sarebbe riusciti a raggiungere il rifugio per le condizioni proibitive del maltempo. La capanna-rifugio è a 3157 metri di quota, sopra la località di Arolla e fino all’ultimo il gruppo di 14 escursionisti dopo una traversata difficilissima hanno tentato di raggiungerlo. «Un vento gelido, accompagnato da folate di neve, ha fatto scendere repentinamente le temperature sotto i meno 5 gradi», spiega il metereologo Daniel Masotti al giornale Le Nouvelliste.

LA TEMPESTA E LA TRAGEDIA

Poi questa mattina i primi interventi del soccorso alpino dopo che le condizioni del meteo sono divenuti leggermente migliori per il volo degli elicotteri: attorno alle 6.30 sono giunte le prime squadre per salvare la comitiva ma purtroppo in 4 erano già morti (o sono mancati nel trasporto verso gli ospedali). Gli alpinisti sono stati trasportati agli ospedali di Sion e di Martigny, nel Canton Vallese, e agli ospedali universitari di Berna e Losanna: 5 ora sono in gravissime condizioni, con il soccorso alpino svizzero che ha fatto sapere di trovarsi di fronte a due distinte comitive, di 10 e 4 alpinisti “separati”. Le identità degli sventurati colti dall’improvviso maltempo a tremila metri e bloccati per una notte all’addiaccio ancora non sono state rese note alla stampa mentre le famiglie degli escursionisti restano ovviamente con il fiato sospeso in attesa di una comunicazione sullo stato di salute dei loro cari.

