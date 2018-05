5 buone abitudini che allungano la vita di 10 anni/ Dalla dieta sana all'attività fisica

5 buone abitudini che allungano la vita di 10 anni: lo studio dell'Harvard Chan svela le regole per diminuire il rischio di morte per cause cardiovascolari e tumori

5 buone abitudini che allungano la vita di 10 anni (Pixabay)

5 buone abitudini che allungano la vita di 10 anni: un maxi studio condotto dagli esperti della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston ha svelato le regole da seguire per diminuire al minino il rischio di morte prematura per cause cardiovascolari e per tumore. Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi degli scienziati e dei ricercatori per individuare le principali cause dei decessi avvenuti in maniera prematura, riconducendo ad alcuni fili conduttori le cause. Gli esperti della Harvard Chan hanno avviato uno studio, pubblicato sulla rivista specializzata Circulation, nel quale hanno individuato cinque buone abitudini da seguire per allungare la propria vita di oltre dieci anni. Quali sono queste regole da seguire? Come sottolineato dall’Ansa, parliamo di una dieta sana, almeno trenta minuti di esercizio fisico regolare al giorno, il mantenimento del peso corporeo, non fumare ed evitare di bere troppo.

5 BUONE ABITUDINI CHE ALLUNGANO LA VITA DI OLTRE 10 ANNI

Lo studio è stato condotto dagli scienziati della Harvard Chan attraverso i dati raccolti su un campione di 78.865 donne, monitorate per trentaquattro anni, e di 44.354 uomini, monitorati per ventisette anni. Secondo la ricerca, chi resta fedele alle cinque abitudini sopra citata abbassa dell’82 per cento il rischio di morte per cause cardiovascolari e del 65 per cento il rischio di morte legato al tumore. Lo studio ha evidenziato inoltre che coloro che non hanno adottato le cinque regole avevano un’aspettativa di vita a 50 anni di 29 anni per le donne e di 25,5 anni per i maschi. Al contrario, chi rispettava queste cinque regole, presentavano un’aspettativa di vita di 43,1 anni per le donne e di 37,6 anni per gli uomini. Attraverso un rapido calcolo, parliamo di 14 anni di vita in più per le donne e di 12 anni di vita in più per gli uomini.

