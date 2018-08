Terracina, 49enne aggredisce ex marito e figlia: denunciata/ Non accettava decisione giudice su separazione

Terracina, 49enne aggredisce ex marito e figlia: denunciata ed allontanata dalla casa di famiglia. Voleva vendicarsi per la decisione del giudice su separazione.

16 agosto 2018 Emanuela Longo

Terracina, 49enne aggredisce ex marito e figlia (LaPresse)

Siamo abituati quasi sempre a leggere di drammatiche aggressioni da parte di ex mariti o compagni gelosi a scapito di malcapitate donne. Questa volta però, la storia che arriva da Terracina (provincia di Latina) racconta l’esatto opposto. A riportarla è Corriere.it che racconta di una violenta aggressione da parte di una donna a scapito dell’ex marito avvenuta durante una incursione nell’azienda di famiglia ed a distanza di soli pochi giorni da un precedente episodio nel quale la stessa donna lo aveva ferito a un braccio con un coltello nel giardino di casa. Ora dovrà rispondere della doppia accusa di lesioni personali aggravate e maltrattamenti. Motivo di tale aggressione che avrebbe coinvolto anche la figlia della coppia, la mancata accettazione da parte della 49enne di fronte alla recente separazione dal marito. In particolare, la donna non avrebbe affatto accettato la decisione del giudice in riferimento alle sue richieste patrimoniali. Da qui la decisione di vendicarsi a modo suo non solo nei confronti dell’ex marito ma anche della figlia 32enne che non è riuscita a scappare all’incursione della madre nell’azienda di famiglia tanto da finire in ospedale per contusioni, dove le è stata data una prognosi di 10 giorni.

L’AGGRESSIONE NELL’AZIENDA DI FAMIGLIA

La vicenda è avvenuta la sera dello scorso lunedì 13 agosto quando la 49enne, accompagnata da un uomo di origini campane, si sarebbe presentata nell’azienda agricola di famiglia in una zona al confine con Sabaudia. Le sue intenzioni sin dall’inizio non sono apparse per nulla propositive ed infatti, secondo la ricostruzione degli agenti, ne sarebbe nata una violenta aggressione che avrebbe coinvolto prima l’ex marito e poi la figlia 32enne, anche lei picchiata dalla madre fuori di senno. A chiamare il 113 è stata la figlia minore dell’ex coppia, la quale si trovava sul posto ma era riuscita a nascondersi tra due serre, assistendo però all’aggressione al madre ed alla sorella. Quando la polizia è intervenuta, la donna ed il suo accompagnatore erano ancora nell’azienda. Dopo i necessari accertamenti, l’ex moglie è stata denunciata ed allontanata con urgenza dalla casa familiare su disposizione del magistrato di turno della procura di Latina. Contro di lei il divieto di avvicinarsi ai luoghi delle persone offese. Denunciato anche l’uomo 51enne di origini campane con le accuse di lesioni personali in concorso: a suo scapito il foglio di via obbligatorio e per tre anni non potrà tornare a Terracina.

