MONTE DEI PASCHI/ Ultime notizie. Mps, i calcoli sul valore delle azioni (oggi, 16 settembre)

Monte dei Paschi, Lapresse

I CALCOLI SUL VALORE DELLE AZIONI

Dopo che si è concretizzata la ricapitalizzazione precauzionale, c’è attesa per vedere Monte dei Paschi tornare agli scambi di Borsa. Soprattutto per i tanti risparmiatori in possesso delle azioni della banca toscana, anche quelli che lo sono diventati obbligatoriamente a seguito della conversione dei bond subordinati e non è detto che possano aver diritto al “ristoro” consistente in un’ulteriore conversione dei loro titoli in bond senior. affaritaliani.it ha dedicato un articolo al possibile prezzo delle nuove azioni una volta che torneranno alle contrattazioni, ricordando che per arrivare a tale valore è necessario “stima quale potrà essere la capitalizzazione di mercato della banca e suddividerla per il numero totale di azioni che rappresentano l’attuale capitale sociale”.

La capitalizzazione di mercato solitamente non è pari al capitale sociale. “Non a caso le maggiori banche quotate trattano a multipli di prezzo/ patrimonio netto (P/BV) tra le 0,3-0,4 volte della maggiori popolari come Banco Bpm, Ubi Banca e Bper Banca, e le 0,6-0,9 volte di gruppi come Unicredit e Intesa Sanpaolo. Se dunque per Monte dei Paschi varranno i multipli che attualmente il mercato applica ai suoi principali concorrenti, le azioni potrebbero tornare a trattare tra i 3 euro e gli 8,9 euro l’una, ovvero attorno ai 6,9 euro se si applicasse il multiplo medio di settore (0,7 volte il patrimonio netto contabile)”, si legge ancora nell’articolo di Luca Spoldi, il quale ricorda che il prezzo che Monte dei Paschi avrà in Borsa dopo il ritorno alle contrattazioni dipenderà anche dalla capacità del management di migliorare le prospettive reddituali della banca.

LA POLEMICA SUL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA

Dopo che il Partito democratico ha comunicato la lista dei deputati e senatori che andrebbero a far parte della commissione d’inchiesta parlamentare sulle banche, le polemiche non si placano, perché resta da capire chi sarà il Presidente di quest’organo il cui compito è cercare di far luce sui dissesti di alcuni istituti di credito, come Mps, Banca Etruria, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. L’incarico potrebbe essere ricoperto da Pierferdinando Casini e l’idea non piace proprio al Movimento 5 Stelle. “Gira il nome di Casini come presidente... Se è vero, è la conferma che il Pd vuole insabbiare tutto!”, ha infatti scritto Danilo Toninelli, deputato pentastellato. Difficile dire da chi sarà ricoperto questo importante incarico, anche perché sia Forza Italia che Movimento 5 Stelle vorrebbero che fosse svolto da uno dei loro.

