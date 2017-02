CAOS SIRIA/ Il piano per farla in pezzi? Trump segue Obama (e i sauditi)

Gli Stati Uniti hanno collaborato con i sauditi nella creazione di al Qaeda per combattere l'Unione Sovietica in Afganistan la prima volta negli anni 80. Secondo l'ex ministro degli Esteri britannico Robin Cook, al Qaeda "era originariamente il nome di un data-base del governo Usa, con i nomi di migliaia di mujaheddin arruolati dalla Cia per combattere contro i sovietici in Afghanistan". L'estremismo sunnita è stato utilizzato successivamente in Iraq per diminuire l'influenza sciita iraniana e in Siria per far cadere Assad e rompere così il pericoloso asse Iran-Siria-Hezbollah libanesi, lesivo per gli interessi statunitensi, israeliani e sauditi.

In entrambi i casi (Iraq e Siria) la strategia statunitense di utilizzare operazioni clandestine per rafforzare i gruppi estremisti sunniti, è iniziata nel 2007 (il piano è stato descritto lo stesso anno dal premio Pulitzer per il giornalismo Seymour M. Hersh sul New Yorker).

L'adozione di tali pratiche di "reindirizzamento" della politica americana in Medio oriente sono state confermate pubblicamente anche da esponenti chiave del governo americano, come l'attuale consigliere per la sicurezza nazionale gen. Michael Flynn in un'intervista all'Huffington Post nel 1992.

La prova più recente di questo modus operandi è la registrazione di un incontro avvenuto tra l'allora Segretario di Stato americano John Kerry e i membri dell'opposizione siriana presso la Missione olandese delle Nazioni Unite il 22 settembre 2016.

Barack Obama non solo ha spregiudicatamente aiutato l'Isis a proliferare in Iraq ed in Siria ma ha decuplicato questi aiuti con l'approssimarsi della fine del suo mandato presidenziale: il 10 dicembre scorso l'Isis ha ripreso l'antica cittadina di Palmira che era stata riconquistata a marzo. All'esercito iracheno il comando statunitense ha ordinato di non interferire e di lasciare un corridoio sicuro verso la Siria: circa la metà dei 9mila miliziani dell'Isis posti a difesa di Mosul ha avuto modo di abbandonare la città sotto assedio, utilizzando la via di fuga verso la Siria preparata ad hoc dalle truppe speciali Usa (Agenzia Anadolu).

Successivamente, a metà gennaio, l'Isis che a seguito dell'attacco delle forze filo-Usa del Syrian Democratic Forces (Sdf), doveva stare in difensiva per l'attacco a Mosul e a Raqqa, ha attaccato anche la località strategica al nord della Siria di Deir el Zor, il sito più importante controllato dall'esercito arabo siriano in Siria orientale.

In tale località da più di due anni le forze siriane guidate dal generale Zahreddine resistono ai continui assalti delle milizie del califfato, mentre nella città 100mila persone stremate sopravvivono prive di acqua e di elettricità solo grazie ai rifornimenti aerei paracadutati dai russi. Da più di 20 giorni 5mila difensori, completamente circondati, contrastano 14mila uomini di Isis che attaccano continuamente giorno e notte. L'aviazione russa e siriana stanno bombardando le postazioni del califfato ma al momento la situazione resta assai precaria.