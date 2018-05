Twitter: “Cambiate password”. Scoperto bug interno/ Ultime notizie: account a rischio, titolo crolla in Borsa

Twitter: “Cambiate password”. Scoperto bug interno: account a rischio e il titolo crolla in Borsa. Le ultime notizie sulla falla: il problema è stato risolto, ma...

04 maggio 2018 Silvana Palazzo

Twitter, scoperto bug interno (Foto: LaPresse)

Nel giorno in cui si celebra la rete sicura, il World Password Day, le password degli utenti di Twitter sono a rischio. A dare l'allarme è proprio la piattaforma social, che ha invitato i suoi utenti a cambiarle, pur precisando che questa è un «eccesso di prudenza». Pare che si sia registrato un problema tecnico nella rete interna della società, nello specifico nel sistema di memorizzazione delle password. «Recentemente abbiamo trovato un bug che memorizzava le password smascherate in un log interno», si legge nel post. Il “baco” è stato corretto e Twitter non ha scoperto «alcuna violazione o uso improprio da parte di nessuno», ma per precauzione consiglia agli oltre 330 milioni di utenti «di modificare la password su tutti i servizi in cui hai utilizzato questa password». L'operazione è molto semplice: basta modificare le credenziali di accesso nella pagina deputata del servizio. E quindi, buona giornata della sicurezza!

FALLA INTERNA A TWITTER: I CONSIGLI

Twitter sostiene che non ci siano elementi per ritenere che ci sia stata una violazione delle password, ma raccomanda un intervento “urgente” per modificare le proprie credenziali di accesso. «Il problema è stato risolto», ha precisato la società. Ne approfittiamo allora per darvi qualche consiglio su come mettere il vostro account al sicuro. Innanzitutto cambiate la password che usate su Twitter e su altri servizi, nel caso sia la stessa. Scegliete quindi una password “sicura” e che sia diversa da quelle che usate per altri siti web o servizi. Abilitate poi la verifica del login, conosciuta anche come accesso “a due fattori”. Questa è la soluzione migliore per mettere a riparo il tuo account. Inoltre, usa un “password manager” per essere sicuro di usare una password unica e sicura. L'incidente di oggi comunque ha avuto ripercussioni in Borsa per Twitter, che è calato nelle contrattazioni after hours, arrivando a perdere l'1% dopo aver rivelato la falla.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ — Twitter Support (@TwitterSupport) 3 maggio 2018

© Riproduzione Riservata.