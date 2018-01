Gianni Morandi/ L'inarrestabile eterno ragazzo: dal firmacopie al tour, al via l'incontro con i fan

Gianni Morandi, l'eterno ragazzo di Monghidoro e il suo 2018 ricco di impegni: a gennaio il firmacopie in giro per l'Italia prima del tour nei principali palasport.

08 gennaio 2018 Emanuela Longo

Gianni Morandi

Da qualche giorno il buon Gianni Morandi ha ufficialmente salutato il 2017 e dato il benvenuto ad un nuovo anno che si prospetta nuovamente ricco di impegni artistici e tanti successi. Quello appena trascorso è stato per l'artista di Monghidoro un anno davvero eccezionale dal punto di vista professionale in quanto ha segnato il ritorno in tv con la fiction ma soprattutto l'incremento del suo seguito sui social, grazie anche alla sua vicinanza alle nuove generazioni. Il motivo è presto detto: la sua partecipazione canora nel brano "Volare" di Fabio Rovazzi e nel video che ha segnato un boom di visualizzazioni su YouTube lo ha fatto conoscere ed amare anche tra i giovanissimi. Intanto, mentre sulla sua pagina Facebook cresce il seguito con i suoi oltre due milioni e mezzo di "fan", Gianni si prepara ad un 2018 ricco di impegni musicali in riferimento al nuovo album "D’amore d’autore", il 40esimo della sua carriera e che lo vedrà per molto tempo in giro per lo Stivale, prima in vista dell'atteso firmacopie e poi in occasione del tour in partenza dal prossimo 22 febbraio e che lo renderà protagonista di una vera e propria full immersion con ben 15 concerti che faranno tappa nelle principali città italiane. E chissà se, nel mezzo, non farà un salto sul palcoscenico dell'Ariston, in qualità di super ospite nel Festival di Sanremo dell'amico e collega Claudio Baglioni.

GIANNI MORANDI, LE DATE DEI FIRMACOPIE PRIMA DEL TOUR

Tra autoscatti e nuovi lavori discografici, l'eterno ragazzo Gianni Morandi sembra proprio non abbia voglia di fermarsi neppure quest'anno. In questi giorni cresce l'attesa in vista del firmacopie che vedrà il cantante il 12 gennaio a Savignano sul Rubicone presso il Romagna Shopping Valley, mentre il giorno seguente a Perugia a Collestrada, quindi il 14 all'Auchan di Ancona. Il giro per l'Italia durante il quale Morandi incontrerà i suoi numerosi fan di tutte le età procederà al Valcenter di Venezia il 18 gennaio, per poi fare tappa nuovamente al Sud, il giorno successivo, alle Cotonerie a Salerno. Il firmacopie raggiungerà anche la Sicilia con tappa il 20 gennaio ad Agrigento e poi il gran finale, il 21, a Palermo. Ma questo sarà solo un piccolo antipasto di ciò che accadrà nelle prossime settimane, quando a partire poi dal 22 febbraio Gianni Morandi quando prenderà il via il tour live “Gianni Morandi Tour 2018 - D’amore d’autore” e che lo vedrà esibirsi nei più importanti Palasport italiani, dimostrando anche in questo caso un'energia invidiabile. La data zero del tour prodotto da F&P Group e Riservarossa lo vedrà al Pala Arrex di Jesolo mentre l'esordio ufficiale sarà a Rimini il 24 febbraio per una escalation di date che lo vedranno percorrere l'intera Italia, da Nord a Sud fino alla fine di marzo, senza escludere la possibilità di nuove date in calendario, come già accaduto.

