Diabete / Allarme sugli aghi low cost e sull'epidemia per chi abita in città

Diabete, allarme sugli aghi low cost e sull'epidemia per chi abita in città. Un paziente su due infatti abita in un tessuto urbano, sotto accusa l'alimentazione e la sedentarietà.

16 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Diabete

Il professore Giorgio Sesti è il presidente della Società italiana di diabetologia e ha parlato al Congresso nazionale di Rimini come riportato da Adnkronos, sottolineando diverse cose molto interessanti. Questi ha spiegato: "Il problema del diabete urbano è un problema globale. L'International Diabets Federation prevede che nel 2045 i tre quarti della popolazione diabetica vivranno nelle grandi città. Si sta assistendo inoltre a un incremento dell'obesità fra gli abitanti delle aree urbane rispetto a chi invece abita in un ambiente rurale. Per sensibilizzare le istituzioni e i cittadini la Sid ha aderito al progetto Cities Changing Diabetes allo scopo di promuovere stili di vita virtuosi". Il problema ulteriore è legato anche sugli aghi low cost come sottolineato al Congresso di Rimini stesso. Infatti pare che un ago di scarsa qualità possa andare ad ostacolare il controllo del diabete a cui alcuni si devono sottoporre anche diverse volte al giorno. Una scelta per alcuni economica che però potrebbe portare a problemi ben superiori.

A RISCHIO CHI ABITA IN CITTÀ

Continuano gli studi sul diabete e grazie a un'indagine condotta a Roma pare che il diabete attacchi principalmente le persone che vivono in città. Questo perché spesso i comportamenti di chi abita in una città sono scorretti come le abitudini alimentari e la troppa sedentarietà a volte dovuta anche a motivi di lavoro. Secondo quanto riportato dall'Istat pare che in Italia le persone con il diabete siano 3.27 milioni di cui il 52% abita nelle 14 città metropolitane del nostro paese. Una situazione che va definita con attenzione per cercare di superarla. L'obbligo è quello di cambiare assolutamente le abitudini scorrette che possono portare ad avere problemi anche diversi legati alle malattie cardiovascolari. Condurre un'attività fisica regolare e scegliere un'alimentazione sana può solo che avere delle ripercussioni positive sul nostro fisico.

© Riproduzione Riservata.