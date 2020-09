100 poliziotti Usa uccisi dal Covid: più di ogni altra causa/ I dati choc del 2020

Il Coronavirus ha ucciso oltre 100 poliziotti negli USA: è questa la statistica sconvolgente riportata dalla CNN, che rivela come la pandemia abbia mietuto più vittime tra le forze dell’ordine rispetto al numero di decessi avvenuti in pattuglia. Secondo l’Officer Down Memorial Page (ODMP), un’organizzazione no-profit che conteggia i poliziotti caduti nell’adempimento del loro dovere, almeno 101 agenti sono morti a causa del Covid-19 a partire da giovedì. L’organizzazione sta lavorando per verificare la causa del decesso di altri 150 “policemen” che si presume siano morti dopo essere stati infettati in servizio. Una statistica raccapricciante, la cui portata diviene ancora più choc se si prendono in considerazione i dati relativi alle vittime per altre cause: la seconda ragione di morte tra le forze dell’ordine a stelle e strisce sono gli spari, che quest’anno hanno ucciso almeno 31 persone, e il bilancio connesso alla pandemia potrebbe addirittura superare quello legato alla strage dell’11 settembre 2001.

OLTRE 100 POLIZIOTTI UCCISI DAL COVID-19 NEGLI USA: 12 CADUTI IN LOUISIANA

“Sulla base del numero di casi di Covid-19 che abbiamo in arrivo ogni giorno, pensiamo che sia molto possibile e persino probabile che i decessi per Coronavirus superino l’11 settembre come singolo incidente con il più alto numero di agenti morti in servizio del Paese”, ha asserito il direttore delle comunicazioni della polizia statunitense Jessica Rushing in una e-mail inviata alla CNN. Settantuno ufficiali sono stati uccisi quando il World Trade Center di New York e, da allora, secondo l’ODMP, altri 311 loro colleghi sono morti per un cancro legato a quell’accadimento. Il National Law Enforcement Officers Memorial Fund (NLEOMF) attribuisce al Coronavirus un numero simile di morti: l’organizzazione elenca 111 ufficiali di polizia sul suo sito web. Il Texas ha visto morire il maggior numero di agenti, con 24 decessi. Lo segue la Louisiana, con 12 morti. I conteggi di entrambe le organizzazioni includono agenti di polizia, vicesceriffi, marescialli, ufficiali e militari.



