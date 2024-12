LA STORIA DEL SINDACO MULTATO PER IL NO AL MESE DEL PRIDE

Il sindaco di una piccola città del Canada si è visto pignorare il suo conto corrente bancario perché si è rifiutato di pagare una multa di 5mila dollari per essersi rifiutato di riconoscere il Mese del Pride. La vicenda è stata ricostruita dal Toronto Sun: il sindaco è Harold McQuaker, 77 anni, e guida il piccolo paesino rurale di Emo, in Ontario, al confine con gli Stati Uniti.

Il 20 novembre è stato condannato dal tribunale per i diritti umani dell’Ontario per discriminazione di un gruppo LGBTQ, ai sensi del Codice per i diritti umani dell’Ontario, in quanto nel 2022 aveva respinto la richiesta di proclamare giugno come il Mese del Pride.

Il Borderland Pride aveva chiesto che Emo facesse la dichiarazione del Mese del Pride e che venisse sventolata la bandiera, ma il sindaco si è opposto. Inoltre, è stato condannato per aver fatto una “osservazione discriminatoria“, in quanto durante la riunione del Consiglio comunale aveva affermato che non c’era una bandiera per “l’altra faccia della medaglia… per gli etero“.

BUFERA IN CANADA PER IL CASO MCQUAKER

Il vicepresidente del tribunale Karen Dawson ha condannato il comune di Emo a pagare una multa di 10mila dollari, invece al sindaco McQuaker è stato ordinato di seguire un corso “Human Rights 101” e di pagare una multa di 5mila dollari al Borderland Pride. Per quanto riguarda i commenti sulla bandiera, sono stati ritenuti particolarmente offensivi da Dawson, secondo cui quell’osservazione era “avvilente e denigratoria della comunità LGBTQ2 di cui il Borderland Pride fa parte, pertanto costituisce una discriminazione ai sensi del Codice“. Ma il primo cittadino si è rifiutato pubblicamente di pagare la multa, definendola “estorsione“, mentre per quanto riguarda le accuse di discriminazione, ha spiegato di “non odiare nessuno” e di “non aver fatto nulla di male“.

Stando a quanto riportato dal Toronto Sun, il Borderland Pride ha quindi chiesto a un tribunale di costringere McQuaker a pagare: “Abbiamo intrapreso un’azione immediata per pignorare il suo conto bancario“. Inoltre, l’associazione si è difesa dagli attacchi di sostiene di aver preso di mira un sindaco anziano e vulnerabile: “Nonostante i suggerimenti contenuti nei vostri servizi precedenti e altrove che ritraggono il sindaco come anziano, vulnerabile o in qualche modo economicamente svantaggiato, egli possiede una società di autotrasporti di successo ed è probabilmente una delle persone più ricche della comunità“, la replica al Toronto Sun.

#REPORT: Harold McQuaker, the mayor of Emo, Ontario who was recently fined $5,000 and ordered to attend a “Human Rights 101” training course for refusing to honour pride month, says he will REFUSE to pay the fine or attend the training, describing it as “extortion.” pic.twitter.com/6BhRxV6AQm — Canada Proud (@WeAreCanProud) December 3, 2024