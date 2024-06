101% Pucci, Andrea Pucci di oggi 13 giugno 2024/ Anticipazioni del one man show

101% Pucci, anticipazioni one man show di Andrea Pucci stasera su Italia 1

L’arte comica di Andrea Pucci torna in onda questa sera, giovedì 13 giugno 2024, in prima serata su Italia 1 con la riproposizione del suo one man show 101% Pucci. Il programma è andato in onda per la prima volta il 15 settembre 2016, in prima serata su Italia 1, ed è uno dei tanti capitoli della carriera artistica di Andrea Baccan (vero nome di Andrea Pucci), classe 1965, che si è fatto strada sul piccolo schermo nel corso degli anni.

Chi è Priscila Prado, moglie di Andrea Pucci/ “Siamo più complici e innamorati di sempre…”

Sono numerosi i programmi televisivi cui Andrea Pucci ha preso parte, e in cui ha messo in mostra il suo innato talento comico: da La sai l’ultima? al boom in Colorado su Italia 1, sino a prendere parte a Quelli che il calcio e Big show, sempre nel segno della comicità. Con 101% Pucci si apre dunque la stagione comica di Italia 1 a partire da questa sera, ma dov’è ambientato il suo one man show e su cosa verterà?

Anticipazioni 101% Pucci: ironia e aneddoti sulla vita quotidiana delle persone

Le anticipazioni di 101% Pucci rivelano che il programma televisivo condotto da Andrea Pucci è andato in scena presso il Teatro Nuovo di Milano, in uno spettacolo che concentra carriera e storia di vita personale del protagonista. Il cabarettista fa infatti un excursus approfondito sul suo percorso professionale nel mondo della comicità proponendo anche, regione per regione, un divertente e ironico spaccato della nostra Italia.

Il conduttore, come rivelano le anticipazioni di 101% Pucci, racconterà i suoi esordi nello spettacolo e nel mondo del cabaret, dal palco dei villaggi alle prime partecipazioni sul piccolo schermo, offrendo divertenti monologhi ispirati alla vita quotidiana non solo sua, ma di tutte le persone. Ci saranno inoltre divertenti approfondimenti ed esplorazioni dell’universo delle donne, dalle fidanzate reali o immaginarie che hanno attraversato il suo cammino ad ironici riferimenti alla vita coniugale, tra problemi di coppia con la moglie e bizzarri episodi familiari relativi alla vita di tutti i giorni.

101% Pucci, dove vedere il programma in tv e in streaming

101% Pucci va in onda questa sera, giovedì 13 giugno 2024, in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 circa; oltre alla visione in TV, per chi desiderasse vedere il programma in streaming è disponibile come sempre la piattaforma di Mediaset Infinity.











